Spremate se u šumu po kestene i gljive? Prijeti vam velika kazna ako nemate dozvolu. Provjerili smo gdje je možete dobiti

Postoje četiri skupine nedrvnih šumskih proizvoda. U šumske plodove i voće spadaju pitomi kesten, lješnjaci, orasi, šumske jagode, borovnice, brusnice, kupine, šipak, drenjine i trnine. Druga skupina su sve vrste jestivih gljiva i skupocjeni tartufi. Treću skupinu čine ljekovito i aromatično bilje u koju spadaju čajevi, začini i biljne sirovine poput šparoga, kadulje i majčine dušice. U četvrtoj skupini su ostali šumski proizvodi kao što su šumska smola, mahovina, lišajevi, češeri te sokovi drveća.