JESENSKI PLODOVI
Spremate se u šumu po kestene i gljive? Prijeti vam velika kazna ako nemate dozvolu. Provjerili smo gdje je možete dobiti
Počeo je listopad, mjesec najintenzivnijeg sakupljanja kestena, a ujedno i vrhunac jesenske sezone branja gljiva u kojoj se najviše beru vrganji.
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Kupljeni kod uličnog pečenjara ili na tržnici, ispečeni ili skuhani kod kuće, kesteni su zdravi i hranjivi plodovi te jedan od simbola jeseni.
Besplatna dozvola ako sakupljate za osobne potrebe
Uvjete određuju Hrvatske šume, a propisane su Pravilnikom o sakupljanju nedrvnih šumskih proizvoda i korištenju šume i šumskog zemljišta koji je dostupan OVDJE.
Dozvolu za sakupljanje šumskih plodova za osobne potrebe, uključujući kestene i gljive, također izdaju Hrvatske šume. Dozvola je besplatna, a vrijedi od njenog izdavanja do kraja kalendarske godine, 31. prosinca.
Dozvola se izdaje putem aplikacije na mrežnoj stranici Hrvatskih šuma OVDJE, a nakon popunjavanja zahtjeva, izdanu dozvolu treba ispisati na pisaču ili je preuzeti na mobilni telefon i ponijeti sa sobom prilikom odlaska u sakupljanje šumskih plodova.
Sakuplja li se kestenje za komercijalne svrhe, tada se sklapa ugovor s nadležnom upravom Hrvatskih šuma i plaća odgovarajuća naknada.
Privremena zabrana sakupljanja šumskih plodova
Na stranicama Hrvatskih šuma stoji upozorenje prema kojemu se zbog pojave bolesti afričke svinjske kuge (ASK), a u svrhu sprječavanja, kontrole i iskorjenjivanja bolesti, privremeno obustavlja izdavanje Dozvola za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda na područjima zahvaćenim tom bolešću životinja. Informacije o trenutačnom stanju i zonama ograničenja zbog ASK nalaze se na stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane OVDJE.
Tri kilograma gljiva i 10 kilograma kestena dnevno
Postoje četiri skupine nedrvnih šumskih proizvoda. U šumske plodove i voće spadaju pitomi kesten, lješnjaci, orasi, šumske jagode, borovnice, brusnice, kupine, šipak, drenjine i trnine. Druga skupina su sve vrste jestivih gljiva i skupocjeni tartufi. Treću skupinu čine ljekovito i aromatično bilje u koju spadaju čajevi, začini i biljne sirovine poput šparoga, kadulje i majčine dušice. U četvrtoj skupini su ostali šumski proizvodi kao što su šumska smola, mahovina, lišajevi, češeri te sokovi drveća.
Prema Pravilniku o sakupljanju nedrvnih šumskih proizvoda za osobne potrebe dozvoljeno je dnevno ubrati do tri kilograma nadzemnih gljiva, kilogram listova i cvjetova biljaka, pola kilograma sjemena i pupova biljaka te najviše 10 kilograma plodova šumskih biljaka, što uključuje i kestene.
Kazne za neovlašteno sakupljanje bez dozvole ili prekoračenje dozvoljene količine propisane su u rasponu od 133 do 933 eura, a izriče je šumarska inspekcija Državnog inspektorata.
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