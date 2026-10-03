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JESENSKI PLODOVI

Spremate se u šumu po kestene i gljive? Prijeti vam velika kazna ako nemate dozvolu. Provjerili smo gdje je možete dobiti

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Miroslav Filipović
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03. lis. 2026. 06:52
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19.10.2019., Samoborsko gorje, Kostanjevec Podvrski - Vrijeme je kestena i monogi su se gradjani odlucili na skupljanje kestena u sumama u okolici Zagreba. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Šoban/PIXSELL/ilustracija

Počeo je listopad, mjesec najintenzivnijeg sakupljanja kestena, a ujedno i vrhunac jesenske sezone branja gljiva u kojoj se najviše beru vrganji.

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Kupljeni kod uličnog pečenjara ili na tržnici, ispečeni ili skuhani kod kuće, kesteni su zdravi i hranjivi plodovi te jedan od simbola jeseni.

No i za sakupljanje kestena i branje gljiva, kao i za sve ostale šumske plodove koji se sakupljaju za osobnu upotrebu, potrebno je imati odgovarajuću dozvolu. U suprotnom, propisane su nemale kazne.

Besplatna dozvola ako sakupljate za osobne potrebe

Uvjete određuju Hrvatske šume, a propisane su Pravilnikom o sakupljanju nedrvnih šumskih proizvoda i korištenju šume i šumskog zemljišta koji je dostupan OVDJE.

Dozvolu za sakupljanje šumskih plodova za osobne potrebe, uključujući kestene i gljive, također izdaju Hrvatske šume. Dozvola je besplatna, a vrijedi od njenog izdavanja do kraja kalendarske godine, 31. prosinca.

Dozvola se izdaje putem aplikacije na mrežnoj stranici Hrvatskih šuma OVDJE, a nakon popunjavanja zahtjeva, izdanu dozvolu treba ispisati na pisaču ili je preuzeti na mobilni telefon i ponijeti sa sobom prilikom odlaska u sakupljanje šumskih plodova.

Sakuplja li se kestenje za komercijalne svrhe, tada se sklapa ugovor s nadležnom upravom Hrvatskih šuma i plaća odgovarajuća naknada.

Privremena zabrana sakupljanja šumskih plodova

Na stranicama Hrvatskih šuma stoji upozorenje prema kojemu se zbog pojave bolesti afričke svinjske kuge (ASK), a u svrhu sprječavanja, kontrole i iskorjenjivanja bolesti, privremeno obustavlja izdavanje Dozvola za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda na područjima zahvaćenim tom bolešću životinja. Informacije o trenutačnom stanju i zonama ograničenja zbog ASK nalaze se na stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane OVDJE.

Tri kilograma gljiva i 10 kilograma kestena dnevno

Postoje četiri skupine nedrvnih šumskih proizvoda. U šumske plodove i voće spadaju pitomi kesten, lješnjaci, orasi, šumske jagode, borovnice, brusnice, kupine, šipak, drenjine i trnine. Druga skupina su sve vrste jestivih gljiva i skupocjeni tartufi. Treću skupinu čine ljekovito i aromatično bilje u koju spadaju čajevi, začini i biljne sirovine poput šparoga, kadulje i majčine dušice. U četvrtoj skupini su ostali šumski proizvodi kao što su šumska smola, mahovina, lišajevi, češeri te sokovi drveća.

Prema Pravilniku o sakupljanju nedrvnih šumskih proizvoda za osobne potrebe dozvoljeno je dnevno ubrati do tri kilograma nadzemnih gljiva, kilogram listova i cvjetova biljaka, pola kilograma sjemena i pupova biljaka te najviše 10 kilograma plodova šumskih biljaka, što uključuje i kestene.

Kazne za neovlašteno sakupljanje bez dozvole ili prekoračenje dozvoljene količine propisane su u rasponu od 133 do 933 eura, a izriče je šumarska inspekcija Državnog inspektorata.

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dozvola gljive hrvatske šume kesteni n1 teme sakupljanje kestena šumski plodovi

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