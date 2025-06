Habijan: Brza reakcija spriječila veću tragediju u zatvoru Bilice

Odgovarajući na pitanje zašto je došlo do požara u zatvoru Bilice, ministar je kazao kako on o tomu ne može govorit jer je to u domeni MUP-a. No, upozorio je na nedostatak smještajnih kapaciteta u zatvorskom sustavu Hrvatskoj rekavši kako postoji 3.952 smještajna mjesta a u zavorima je 800 osoba više od tog broja.