Ključ za digitalno djetinjstvo
Tehnologija nije negativac u "Priči o igračkama 5". Problem je pretjerivanje
Najnoviji nastavak Pixarova hita "Priča o igračkama" ne šalje poruku da je tehnologija loša, već upozorava na ono što se događa kada ekrani zauzmu previše prostora u dječjim životima.
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Radnja se ponovno vraća Bonnie i njezinim igračkama, koje se suočavaju s dolaskom nove tablet-igračke Lilypad. Ona prijeti preuzeti svaku budnu minutu osmogodišnje djevojčice, ostavljajući sve manje vremena za igru, maštu i stvaranje uspomena s njezinim omiljenim igračkama.
Film donosi poznatu Pixarovu emociju, ali i aktualno pitanje za mnoge roditelje: kako pronaći ravnotežu između tehnologije i stvarnog svijeta, piše CNN.
Poruka nije da roditelji trebaju zabraniti ekrane, već da trebaju biti uključeni u digitalni život svoje djece.
Roditelji su primjer
Jedna od ključnih poruka filma jest da odnos djece prema tehnologiji često počinje ponašanjem odraslih.
Ako roditelji stalno koriste mobitele i računala, djeca to primjećuju i usvajaju kao normalan obrazac ponašanja. Stručnjaci savjetuju otvorene razgovore o tome zašto i kako koristimo uređaje – za školu, posao, zabavu ili komunikaciju.
Prema podacima Američke akademije za dječju i adolescentnu psihijatriju, djeca između 8 i 18 godina u SAD-u prosječno provode oko 7,5 sati dnevno pred ekranima.
Važna je povezanost, ne samo ograničenja
Film pokazuje i drugu stranu problema - djeca ne koriste tehnologiju samo za zabavu, već i za stvaranje odnosa.
Bonnie se suočava s time da druženje s prijateljima može biti potpuno preuzeto ekranima, ali i s problemima poput negativnih komentara u grupnim razgovorima.
Stručnjaci poručuju da roditelji ne trebaju biti samo "nadzornici", nego trebaju razumjeti digitalni svijet svoje djece i razgovarati s njima o onome što doživljavaju online.
Tehnologija nije zamjena za igru
"Priča o igračkama 5" na kraju ne bira između starog i novog svijeta. Film pokazuje da kreativnost i tehnologija mogu postojati zajedno – ako se koriste kao alat, a ne kao zamjena za stvarne odnose.
Stručnjaci roditeljima savjetuju da ne gledaju samo koliko vremena djeca provode pred ekranom, nego i kakvu vrijednost taj sadržaj donosi.
Kao i u prvim nastavcima "Priče o igračkama", poruka ostaje slična: nove stvari nisu nužno prijetnja. Važno je naučiti kako ih koristiti na pravi način.
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