Emaa Hussen
Britanska glumica optužena za pokušaj krijumčarenja metamfetamina vrijednog gotovo 300 milijuna dolara
Britanska glumica Emaa Hussen, koja je glumila u spin-off seriji popularne sapunice EastEnders te u filmu s Jasonom Stathamom, optužena je za pokušaj krijumčarenja 320 kilograma metamfetamina iz Zapadne Afrike u Australiju.
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Hussen (34) pojavila se u četvrtak na sudu u Sydneyju nakon što je optužena za pokušaj uvoza komercijalne količine metamfetamina u Australiju. Za to kazneno djelo predviđena je maksimalna kazna doživotnog zatvora.
Policija tvrdi da je Hussen, zajedno s jednim parom iz Južne Australije, pokušala uvesti metamfetamin skriven u vrećama drvenog ugljena koje su brodskim kontejnerima stigle iz Gane. Procijenjena ulična vrijednost droge iznosila je 296 milijuna australskih dolara (oko 208 milijuna američkih dolara), piše BBC.
Glumici je ranije odbijena jamčevina, a novo ročište zakazano je za kolovoz.
Hussen je tumačila lik Naz u seriji E20, spin-offu serije EastEnders koji se prvi put emitirao 2010. godine. Pojavila se i u akcijskom trileru Hummingbird iz 2013., s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi, koji je u SAD-u prikazivan pod naslovom Redemption.
Australska policija pokrenula je istragu u travnju nakon što su granične službe uočile nepravilnosti u dva brodska kontejnera pristigla iz Gane u luku Port Botany u Sydneyju.
Nakon rendgenskog pregleda sadržaja kontejnera, koji su bili deklarirani kao pošiljka drvenog ugljena, pronađena je „bijela kristalizirana tvar“. Dodatna analiza potvrdila je da se radi o metamfetaminu.
Policija je uklonila drogu iz pošiljke prije nego što je dostavljena u skladište u predgrađu Girraween na zapadu Sydneya.
Prema navodima policije, Hussen je potom došla u skladište i nadzirala nekoliko muškaraca dok su iskrcavali kontejner.
Muškarci su potom utovarili nekoliko vreća u automobil i odvezli ih do kuće u četvrti Blacktown, gdje je policija kasnije uhitila Hussen. Tijekom pretresa zaplijenjeni su elektronički uređaji i bilježnica.
U sklopu istrage policija je u Adelaideu uhitila i optužila 30-godišnju ženu i 32-godišnjeg muškarca zbog sumnje da su koristili lažne identitete za najam skladišnih prostora u Sydneyju u koje je droga bila dostavljena.
„Zaplijenjena droga, čija se ulična vrijednost procjenjuje na 296 milijuna australskih dolara, spriječila je oko 3,2 milijuna potencijalnih transakcija na australskim ulicama“, izjavio je vršitelj dužnosti nadzornika australske savezne policije Trevor Robinson.
Zapovjednik Australske granične službe Jared Leighton pohvalio je rad svojih službenika.
„Kriminalne skupine spremne su na sve kako bi prikrile ilegalne droge, uključujući njihovo skrivanje u svakodnevnim proizvodima poput drvenog ugljena. No naši visoko obučeni službenici znaju prepoznati takve pokušaje“, rekao je Leighton.
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