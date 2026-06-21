SPAS ZA ZGLOBOVE
Revolucija u liječenju artritisa: Znanstvenici sa Stanforda uspjeli obnoviti izgubljenu hrskavicu
Istraživači sa Sveučilišta Stanford objavili su rezultate istraživanja koji pokazuju da je moguće potaknuti obnovu zglobne hrskavice i preokrenuti znakove osteoartritisa, što bi moglo otvoriti put novim terapijama za jednu od najraširenijih bolesti zglobova.
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Tim znanstvenika uspio je aktivirati prirodne procese regeneracije hrskavice, tkiva koje se inače vrlo teško obnavlja nakon oštećenja. U eksperimentalnim modelima istraživači su zabilježili rast nove hrskavice te smanjenje upale i degenerativnih promjena povezanih s artritisom.
Osteoartritis pogađa stotine milijuna ljudi diljem svijeta i nastaje postupnim trošenjem zaštitne hrskavice koja prekriva krajeve kostiju u zglobovima. Trenutačne terapije uglavnom ublažavaju simptome, ali ne mogu obnoviti izgubljeno tkivo.
Djelomična obnova oštećene hrskavice
Prema istraživačima, novo otkriće temelji se na aktiviranju specifičnih molekularnih puteva koji kontroliraju rast i obnovu hrskavice. Rezultati sugeriraju da bi u budućnosti moglo biti moguće ne samo zaustaviti napredovanje bolesti nego i djelomično obnoviti oštećene zglobove, piše Science Daily.
Iako su rezultati vrlo obećavajući, znanstvenici upozoravaju da je potrebno provesti dodatna istraživanja i klinička ispitivanja na ljudima prije nego što bi se takva terapija mogla primjenjivati u svakodnevnoj medicinskoj praksi.
Ocjenjuje se da bi, ako se rezultati potvrde, riječ mogla biti o jednom od najvažnijih pomaka u liječenju artritisa u posljednjim desetljećima.
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