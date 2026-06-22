Uzor čistoće: Ovaj grad spoj je stroge države i građanske odgovornosti

Prema podacima Nacionalne agencije za okoliš (NEA), Singapur je 2025. poduzeo više od 13.600 mjera protiv ekoloških prekršitelja. Provedene su stotine ciljanih inspekcija, izdane su stotine naloga za društveno koristan rad, a kažnjavani su i oni koji su bacali smeće iz zgrada.