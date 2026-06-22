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Zvuči nevjerojatno

FOTO / Glava u jednoj, noge u drugoj državi: U ovom hotelu možete spavati u dvije zemlje istodobno

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N1 Info
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22. lip. 2026. 13:38
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Hotel Arbez
BRUNO FERRANDEZ / AFP

Riječ je o jedinom mjestu na svijetu gdje se granica između dvije države proteže kroz isti hotel.

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Zamislite da se probudite u udobnom hotelskom krevetu, protegnete i shvatite da vam je glava u Francuskoj, a noge u Švicarskoj. Zvuči nevjerojatno, no na granici između ove dvije europske države to je sasvim uobičajeno.

Hotel Arbez
BRUNO FERRANDEZ / AFP

Politički spor

Samo 22 kilometra od švicarskog grada Nyona, na obali Ženevskog jezera, u selu La Cure okruženom prekrasnim alpskim krajolikom, nalazi se hotel Arbez (poznat i kao L'Arbézie). Ovaj šarmantni obiteljski hotel poznat je po tome što međunarodna granica prolazi kroz njegove sobe, hodnike pa čak i blagovaonicu, piše Metropolitan.si.

Sve je počelo davne 1862. godine zbog dugotrajnog spora oko obližnje doline Vallée des Dappes. Francuska i Švicarska nikako se nisu mogle dogovoriti oko vlasništva nad tim područjem pa su na kraju jednostavno zamijenile teritorije. Švicarska je Francuskoj prepustila dio sporne doline, a zauzvrat dobila susjedno francusko područje približno iste veličine. Nova državna granica tada je povučena kroz selo La Cure.

Hotel Arbez
AFP / BRUNO FERRANDEZ

Lokalna atrakcija

Sporazum je službeno potpisan u prosincu, ali je na snagu trebao stupiti tek u veljači sljedeće godine. Tijekom tog dvomjesečnog razdoblja snalažljivi lokalni poduzetnik, Francuz po imenu Ponthus, u granici koja je prolazila njegovim zemljištem vidio je životnu priliku. Odmah je sagradio trokatnicu točno na trasi buduće granice.

Taj neobični hotel već generacijama privlači putnike željne jedinstvenog iskustva, a priča o njegovu nastanku i svemu što je preživio zvuči poput scenarija za uzbudljiv povijesni film. Hotelom i danas upravlja ista obitelj, odnosno potomci njegova osnivača.

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Teme
francuska la cure hotel hotel arbez švicarska

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