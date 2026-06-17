Poznati TV voditelj Jeremy Clarkson otkrio da boluje od agresivnog raka

Clarkson je jedan od najpoznatijih britanskih televizijskih voditelja. Svjetsku slavu stekao je kao zaštitno lice emisije Top Gear, a kasnije je s Richardom Hammondom i Jamesom Mayem vodio i Amazonov The Grand Tour. Od 2021. godine zvijezda je dokumentarne serije Clarkson's Farm, koja prati njegov život i rad na farmi u Cotswoldsu, a danas vodi i popularni kviz Who Wants To Be A Millionaire?.