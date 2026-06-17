TOP GEAR
Poznati TV voditelj Jeremy Clarkson otkrio da boluje od agresivnog raka
Britanski televizijski voditelj Jeremy Clarkson otkrio je da mu je dijagnosticiran rak, što je prikazano u najnovijoj sezoni serije Clarkson's Farm.
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U jednoj od epizoda 66-godišnji Clarkson razgovara s Kalebom Cooperom i Charliejem Irelandom te im otkriva da boluje od "agresivnog", ali rano otkrivenog oblika raka. Nije naveo o kojoj je vrsti raka riječ, no rekao je da mu je u sklopu liječenja uklonjen dio prostate.
"Prije nekoliko tjedana bio sam na biopsiji. Rak je, agresivan je, ali otkriven vrlo rano", rekao je Jeremy Clarkson, dodajući da za dijagnozu zna još od svibnja.
Suradnicima je poručio da će biti dobro, iako će neko vrijeme izbivati s posla, javlja BBC.
Zahvat na srcu 2024.
Zdravstveni problemi već su bili jedna od tema pete sezone serije. Clarkson je ranije govorio o zahvatu na srcu kojem je bio podvrgnut u listopadu 2024., kad mu je ugrađen stent nakon što su liječnici otkrili ozbiljna začepljenja arterija.
Nekoliko sati prije objave posljednjih epizoda nove sezone na Instagramu je upozorio gledatelje da će ih biti "teško gledati".
Clarkson je jedan od najpoznatijih britanskih televizijskih voditelja. Svjetsku slavu stekao je kao zaštitno lice emisije Top Gear, a kasnije je s Richardom Hammondom i Jamesom Mayem vodio i Amazonov The Grand Tour. Od 2021. godine zvijezda je dokumentarne serije Clarkson's Farm, koja prati njegov život i rad na farmi u Cotswoldsu, a danas vodi i popularni kviz Who Wants To Be A Millionaire?.
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