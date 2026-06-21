posebno oprezni
Pitali tri kardiologa koje piće nikada ne piju. Sva trojica odgovorila su isto
Na rizik od kardiovaskularnih bolesti ili srčanog udara utječu brojni čimbenici, uključujući i ono što jedete i pijete, a s jednim pićem, prema kardiolozima, treba biti posebno oprezan.
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"Hipertenzija, odnosno povišeni krvni tlak, jedan je od najčešćih i najozbiljnijih čimbenika rizika za mnoga ozbiljna stanja, uključujući bolesti srca“, kaže dr. Cheng-Han Chen, intervencijski kardiolog u Kaliforniji.
Postoji jedno piće na koje su kardiolozi posebno oprezni kada je riječ o riziku od kardiovaskularnih bolesti, a nažalost dostupno je gotovo posvuda. Ako ga konzumirate povremeno i u manjim količinama, dr. Chen kaže da „nije vjerojatno da će izazvati dugoročne posljedice“. Međutim, ako ga pijete redovito ili u većim količinama, može povećati rizik od ozbiljnih srčanih problema.
Piće koje kardiolozi nikada ne bi pili
Riječ je o energetskim pićima.
„Energetska pića koja sadrže velike količine kofeina i drugih stimulansa mogu ozbiljno naštetiti srcu“, kaže dr. Hosam Hmud, kardiolog iz bolnice Lenox Hill.
Energetska pića obično sadrže velike količine kofeina, što može povisiti krvni tlak i natjerati srce da radi pod većim opterećenjem, objašnjava dr. Hmud.
„Veće opterećenje srca dovodi do zadebljanja srčanog mišića i potencijalno do zatajenja srca“, kaže. Također dodaje da povišeni krvni tlak može povećati nakupljanje plaka u arterijama koje opskrbljuju srce krvlju, kao i oštetiti krvne žile vrata i mozga, čime se povećava rizik od moždanog udara, prenosi Parade.
Prema riječima dr. Blaira Sutera, kardiologa sa Sveučilišta Ohio, manje količine kofeina – do 400 miligrama dnevno – uglavnom su sigurne za većinu ljudi.
„Kofein je najčešće korištena farmakološki aktivna tvar na svijetu i smatra se sigurnim kada se koristi u malim ili umjerenim količinama“, kaže on.
Međutim, neka energetska pića sadrže vrlo velike količine kofeina, kao i dodane šećere i stimulanse poput guarane, taurina i L-karnitina. Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), sve te tvari mogu povisiti krvni tlak i ubrzati rad srca.
To može predstavljati problem za svakoga, kaže dr. Chen, ali je posebno zabrinjavajuće kod osoba koje već imaju srčane bolesti.
„Kod pacijenata s poviješću aritmija (poremećaja srčanog ritma), velike doze kofeina mogu pogoršati simptome poput preskakanja srca ili osjećaja ubrzanog rada srca“, dodaje dr. Suter.
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