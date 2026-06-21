Pitali tri kardiologa koje piće nikada ne piju. Sva trojica odgovorila su isto

Postoji jedno piće na koje su kardiolozi posebno oprezni kada je riječ o riziku od kardiovaskularnih bolesti, a nažalost dostupno je gotovo posvuda. Ako ga konzumirate povremeno i u manjim količinama, dr. Chen kaže da „nije vjerojatno da će izazvati dugoročne posljedice“. Međutim, ako ga pijete redovito ili u većim količinama, može povećati rizik od ozbiljnih srčanih problema.