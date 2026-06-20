ozbiljan simptom
Onkolog: Ovu promjenu na tijelu nikad ne bih ignorirao
Dok neki oblici raka ne uzrokuju vidljive simptome, drugi mogu biti primjetni, ali ih je lako pripisati nekom drugom uzroku.
"Rak uglavnom preuzima prirodne procese u tijelu umjesto da uvodi strane mehanizme, pa je organizmu mnogo teže prepoznati da nešto nije u redu“, rekao je za Parade dr. Ketan Thanki.
Zbog toga simptomi mogu biti blagi, gotovo neprimjetni ili se mogu pogrešno protumačiti kao posljedica mnogo manje ozbiljnog zdravstvenog problema prije nego što osoba shvati što se zapravo krije iza promjena u njezinu zdravlju.
Teško je reći da je neki pojedini simptom siguran znak raka.
No dr. Thanki ističe jedan simptom koji bi svakako trebalo provjeriti. Možda ga isprva nećete primijetiti, ali kada ga uočite, vrijeme je za liječnički pregled. Često upozorava da se u tijelu događa nešto neuobičajeno.
Promjena u tijelu koju nikada ne biste smjeli ignorirati, prema riječima onkologa
Riječ je o neobjašnjivom gubitku tjelesne težine, odnosno mršavljenju koje nije posljedica promjene prehrane ili povećane tjelesne aktivnosti.
Dr. Thanki naglašava da postoje brojna zdravstvena stanja koja mogu uzrokovati takav simptom, ali da su mnoga od njih dovoljno ozbiljna da zahtijevaju liječničku obradu.
„Stanja koja mogu uzrokovati neobjašnjiv gubitak težine uključuju zloćudne bolesti, nekontrolirani dijabetes, hipertireozu, HIV, tuberkulozu, zatajenje srca, kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB), upalne bolesti crijeva te tešku depresiju ili anksioznost“, objašnjava.
Neobjašnjiv gubitak težine u početku se može razvijati polako, što ga čini teže uočljivim.
„Imunološke i upalne reakcije vrlo su općenite“, kaže dr. Thanki. „Kada tijelo prepozna da nešto nije u redu, pokreću se isti mehanizmi bez obzira na uzrok: malaksalost, povišena temperatura, gubitak težine i smanjen apetit.“
Bez obzira imate li tumor koji uzrokuje začepljenje crijeva ili ometa način na koji tijelo troši energiju, gubitak težine u početku može biti vrlo suptilan, objašnjava liječnik. Razlog je taj što tumori obično rastu sporo. No kako tumor raste, osoba postupno gubi na težini.
Također je moguće da se osoba osjeća loše, a da ne zna zašto, dodaje liječnik. To može dovesti do smanjenog apetita, što dodatno pridonosi neobjašnjivom gubitku težine.
Ostali podmukli znakovi raka na koje treba obratiti pozornost
Postoji još nekoliko mogućih simptoma raka zbog kojih bi trebalo potražiti liječnički savjet. Dr. Thanki preporučuje da obratite pozornost na:
- povišenu temperaturu ili noćno znojenje
- umor
- nove i dugotrajne glavobolje
- neurološke promjene
- promjene osobnosti
- promjene glasa, poput promuklosti
- bolove u kostima, leđima, zglobovima ili mišićima
- promjene u navikama pražnjenja crijeva ili mokrenja
- novonastali zatvor
- pojavu krvi tamo gdje je ne bi trebalo biti
- nove kvržice ili ranice
- promjene na madežima
Naravno, ako imate neobjašnjive simptome koji nisu na ovom popisu, također je dobro potražiti savjet zdravstvenog stručnjaka.
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