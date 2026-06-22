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jednostavan trik

Visoke temperature vam uništavaju biljke? U vodu dodajte jedan sastojak iz kuhinje

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N1 Slovenija
|
22. lip. 2026. 07:34
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Biljke
Pexels/Ilustracija

Namirnica koju možda upravo imate u hladnjaku može, ako je dodate vodi za zalijevanje, značajno pomoći biljkama u zaštiti od visokih ljetnih temperatura.

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Zaštita biljaka od vrućine problem je koji ljubitelje biljaka i vrtlara muči iz godine u godinu, a sušna razdoblja s visokim temperaturama postaju sve češća.

No većina ljudi ne zna da postoji namirnica koja može potpuno promijeniti situaciju. Možda upravo sada imate taj sastojak u hladnjaku ili smočnici, a kada ga dodate vodi za zalijevanje, biljke postaju otpornije, a tlo dulje zadržava vlagu.

Rješenje su... gljive

Samo zalijevanje često nije dovoljno jer visoke temperature iscrpljuju tlo, a korijenje biljaka ne uspijeva zadržati dovoljno vlage. Stručnjaci zato predlažu neobično, ali iznimno učinkovito rješenje: dodavanje gljiva u vodu za zalijevanje.

Gljive sadrže prirodne tvari koje pomažu tlu da dulje zadržava vlagu, a istodobno hrane biljke tijekom razdoblja toplinskog stresa. Rezultati su vidljivi već nakon nekoliko dana – listovi postaju čvršći, cvjetovi bujniji, a biljka izgleda kao da je zalijevate dvostruko češće.

Gljive, osobito određene vrste mikoriznih (simbiotskih) gljiva, stvaraju simbiozu s korijenjem biljaka. One stvaraju mrežu mikroskopskih niti koje obavijaju korijenje i omogućuju mu učinkovitije upijanje vode i hranjivih tvari iz tla. Tako štite biljke od temperaturnog šoka i pomažu im da lakše podnose visoke temperature.

gljive, šampinjoni, drvena daska za rezanje
Pixabay/ilustracija

Dodavanjem gljiva u tlo biljke postaju otpornije ne samo na vrućinu nego i na bolesti te nepovoljne uvjete rasta. Gljive poboljšavaju strukturu tla, potiču mikrobiološku aktivnost i omogućuju biljkama bolju komunikaciju s okolinom. Posebno su korisne za povrtnjake i osjetljive cvjetne vrste.

Ova praksa ne zahtijeva mnogo truda. Jednostavno nasjeckajte šaku svježih ili suhih gljiva i namačite ih u vodi od 12 do 24 sata, zatim gljive uklonite, a dobivenom vodom zalijte biljke. Gljive možete pomiješati i s kompostom. Na tržištu su također dostupne gotove mješavine s gljivama, prikladne za uporabu u urbanim vrtovima i kućnim gredicama.

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Teme
biljke gljive ljeto visoke temperature zaštita biljaka

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