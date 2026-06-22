Visoke temperature vam uništavaju biljke? U vodu dodajte jedan sastojak iz kuhinje

Ova praksa ne zahtijeva mnogo truda. Jednostavno nasjeckajte šaku svježih ili suhih gljiva i namačite ih u vodi od 12 do 24 sata, zatim gljive uklonite, a dobivenom vodom zalijte biljke. Gljive možete pomiješati i s kompostom. Na tržištu su također dostupne gotove mješavine s gljivama, prikladne za uporabu u urbanim vrtovima i kućnim gredicama.