prevencija pomaže
Kako zaštititi rajčicu od plamenjače i sive plijesni?
Plamenjača i siva plijesan među najčešćim su bolestima koje napadaju rajčicu, osobito tijekom toplih i vlažnih razdoblja.
Oglas
Iako domaći pripravci ne mogu u potpunosti izliječiti biljku kada se bolest već razvije, mogu pomoći u prevenciji i usporavanju njezina širenja.
Stručnjaci i iskusni vrtlari preporučuju nekoliko prirodnih pripravaka koji mogu ojačati otpornost biljaka i smanjiti rizik od razvoja gljivičnih bolesti, prenosi Agroportal.ba.
Prirodni pripravak od sode bikarbone
Mješavina sode bikarbone često se koristi kao preventivno sredstvo protiv plamenjače i drugih gljivičnih bolesti.
Sastojci:
- 1 litra vode
- 1 čajna žličica sode bikarbone
- 1 čajna žličica blagog tekućeg sapuna ili nekoliko kapi ekološkog deterdženta
- 1 jušna žlica biljnog ulja (po želji)
Priprema i primjena
Sve sastojke dobro promiješajte i ulijte u prskalicu. Listove rajčice prskajte jednom tjedno, po mogućnosti rano ujutro ili predvečer.
Nakon obilnih kiša tretman je potrebno ponoviti.
Čaj od preslice
Preslica je bogata silicijem i može pomoći biljci da razvije veću otpornost na bolesti.
Sastojci:
- 100 grama svježe preslice ili
- 15 do 20 grama suhe preslice
- 1 litra vode
Priprema
Preslicu kuhajte 20 do 30 minuta, zatim ostavite da se ohladi i procijedite.
Dobiveni pripravak razrijedite vodom u omjeru 1:5 i njime prskajte biljke svakih sedam do deset dana.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas