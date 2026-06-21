Oglas

prevencija pomaže

Kako zaštititi rajčicu od plamenjače i sive plijesni?

author
N1 BiH
|
21. lip. 2026. 13:52
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
paradajz, rajčica
Pexels / Ilustracija

Plamenjača i siva plijesan među najčešćim su bolestima koje napadaju rajčicu, osobito tijekom toplih i vlažnih razdoblja.

Oglas

Iako domaći pripravci ne mogu u potpunosti izliječiti biljku kada se bolest već razvije, mogu pomoći u prevenciji i usporavanju njezina širenja.

Stručnjaci i iskusni vrtlari preporučuju nekoliko prirodnih pripravaka koji mogu ojačati otpornost biljaka i smanjiti rizik od razvoja gljivičnih bolesti, prenosi Agroportal.ba.

Prirodni pripravak od sode bikarbone

Mješavina sode bikarbone često se koristi kao preventivno sredstvo protiv plamenjače i drugih gljivičnih bolesti.

Sastojci:

  • 1 litra vode
  • 1 čajna žličica sode bikarbone
  • 1 čajna žličica blagog tekućeg sapuna ili nekoliko kapi ekološkog deterdženta
  • 1 jušna žlica biljnog ulja (po želji)

Priprema i primjena

Sve sastojke dobro promiješajte i ulijte u prskalicu. Listove rajčice prskajte jednom tjedno, po mogućnosti rano ujutro ili predvečer.

Nakon obilnih kiša tretman je potrebno ponoviti.

Čaj od preslice

Preslica je bogata silicijem i može pomoći biljci da razvije veću otpornost na bolesti.

Sastojci:

  • 100 grama svježe preslice ili
  • 15 do 20 grama suhe preslice
  • 1 litra vode

Priprema

Preslicu kuhajte 20 do 30 minuta, zatim ostavite da se ohladi i procijedite.

Dobiveni pripravak razrijedite vodom u omjeru 1:5 i njime prskajte biljke svakih sedam do deset dana.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
plamenjača rajčica siva plijesan

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ