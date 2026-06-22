Spremni za iznenađenja
Uskoro stiže retrogradni Merkur: Najjače će pogoditi ova tri horoskopska znaka
Veliko emocionalno preispitivanje moglo bi obilježiti ovogodišnji ljetni retrogradni Merkur, koji traje od 29. lipnja do 24. srpnja. Prema astrolozima, pojedini horoskopski znakovi njegove će učinke osjetiti intenzivnije od drugih.
"Svaki retrogradni Merkur tijekom 2026. godine odvija se u vodenim znakovima, što znači da će naš emocionalni život biti podvrgnut preispitivanju i reviziji", objašnjava astrologinja Rachel Ruth Tate, voditeljica podcasta Astrology Table.
Ipak, to ne mora biti loša vijest.
"Vrijeme provedeno u suočavanju s osjećajima ujedno je i vrijeme iscjeljenja", ističe Tate, prenosi Nova.rs.
Što donosi retrogradni Merkur u Raku?
Ovog ljeta Merkur će se kretati retrogradno kroz znak Raka, poznat po svojoj emotivnosti, intuiciji i brižnosti. Njegov utjecaj mnogi bi mogli osjetiti i prije službenog početka retrogradnog razdoblja.
"Merkur ulazi u svoju predretrogradnu sjenu već 12. lipnja, kada prelazi preko 16. stupnja Raka. Istog dana Uran stvara napet aspekt s mjesečevim čvorovima u Blizancima, znaku kojim Merkur vlada", objašnjava Tate.
Zbog toga savjetuje da se pripremite na iznenađenja.
"Očekujte neočekivano i budite svjesni da bi vas neka osjećanja mogla zateći nespremne."
Prema njezinim riječima, brojni blagoslovi i pozitivni događaji koje ste doživjeli ove godine mogli bi sa sobom donijeti i važne životne lekcije. Iako ponekad mogu djelovati izazovno, njihov je cilj osobni razvoj i emocionalni rast.
Astrologinja posebno ističe trenutak kada Merkur tijekom retrogradnog kretanja uđe u tzv. Kazimi fazu i spoji se sa Suncem.
"Tada potražite unutarnju jasnoću. Mogli biste osjetiti da stvari napokon sjedaju na svoje mjesto te naslutiti put prema većoj emocionalnoj slobodi i osobnom napretku."
Budući da će učinci ovog retrogradnog Merkura trajati sve do kolovoza, pred nama je emocionalno intenzivno i pomalo napeto ljeto. Zato stručnjaci savjetuju da više pažnje posvetite sebi, vlastitom miru i intuiciji.
"Olakšanje stiže 9. kolovoza kada Merkur uđe u Lava, a Sunce ponovno osvijetli naše misli nakon razdoblja obilježenog snažnim emocijama", kaže Tate.
Tri znaka koja će najviše osjetiti retrogradni Merkur
Blizanci
Iako astrolozi savjetuju odgađanje velikih odluka do završetka retrogradnog razdoblja, Blizanci bi ovo vrijeme trebali iskoristiti za duboko promišljanje o svojim željama i ciljevima.
"Pripremite se za korjenite promjene", poručuje Tate.
"Preispitajte sve – od karijere do obiteljskog života. Zapitajte se ispunjava li vas ono što radite i jeste li zadovoljni smjerom u kojem idete. Sada je vrijeme za velike unutarnje promjene."
Rak
Budući da se retrogradni Merkur odvija upravo u njihovom znaku, Rakovi će biti među najizloženijima njegovu utjecaju.
"Vi ste u središtu najvažnijih astroloških događaja ovog ljeta", ističe Tate.
"Dopustite sebi da se izražavate na nove načine. Promjene će najprije započeti unutar vas, a zatim će se odraziti i na vanjski svijet. Vjerujte vlastitoj intuiciji."
Djevica
Djevice vole red, planiranje i rutinu, zbog čega bi im ovo razdoblje moglo donijeti određenu nelagodu.
"Promjene često izazivaju tjeskobu, ali budite sigurni da će vam prilagodbe koje napravite tijekom ovog razdoblja dugoročno koristiti", kaže Tate.
"Vaše najveće dobro nalazi se nadohvat ruke, pod uvjetom da se uspijete osloboditi ograničenja koja ste sami postavili o tome tko ste i tko možete postati."
NAPOMENA: Horoskop je isključivo zabavnog karaktera te ne predstavlja znanstveno utemeljene činjenice niti prognoze.
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