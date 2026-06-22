Nestašica u Njemačkoj: Police potpuno ispražnjene, a cijene lete u nebo

Do tada će trgovci lopticu morati prebacivati na svoje kućne brendove i alternativne izvore opskrbe. Stručnjaci upozoravaju da bi se, nakon što isteku postojeći fiksni ugovori s dobavljačima, nestašica i val poskupljenja mogli preliti i na do sada stabilne trgovačke marke. Za sve koji u svojoj svakodnevnoj prehrani i fitnes rutini ovise o dodacima prehrani, idući mjeseci donijet će ozbiljan test za kućni proračun.