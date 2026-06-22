Ako imate psa jedne od ovih pasmina ili razmišljate o njegovom udomljavanju, važno je znati kako mu olakšati boravak na visokim temperaturama. Stručnjaci savjetuju da psima uvijek bude dostupna svježa i hladna voda, dovoljno hlada te rashlađen prostor za odmor. Šetnje i fizičke aktivnosti najbolje je planirati u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, piše Metropolitan.si.