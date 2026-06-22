zaštita od pregrijavanja
Ove pasmine pasa teško podnose ljetne vrućine: Vlasnici moraju biti posebno oprezni
Visoke temperature predstavljaju izazov i za ljude i za životinje, no neke pasmine pasa s vrućinom se nose znatno teže od drugih. Zbog specifične građe tijela, vrste dlake ili veličine, određeni psi osjetljiviji su na toplinu i podložniji pregrijavanju tijekom ljetnih mjeseci.
Ako imate psa jedne od ovih pasmina ili razmišljate o njegovom udomljavanju, važno je znati kako mu olakšati boravak na visokim temperaturama. Stručnjaci savjetuju da psima uvijek bude dostupna svježa i hladna voda, dovoljno hlada te rashlađen prostor za odmor. Šetnje i fizičke aktivnosti najbolje je planirati u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, piše Metropolitan.si.
Donosimo pregled 10 pasmina koje posebno teško podnose ljetne vrućine.
Engleski buldog
Engleski buldozi zbog kratke njuške često imaju poteškoće s disanjem i regulacijom tjelesne temperature. Pripadaju brahicefaličnim pasminama koje se znatno teže hlade od drugih pasa.
Mops
Mopsovi također spadaju među brahicefalične pasmine te imaju slične probleme kao i engleski buldozi. Zbog kratke njuške otežano dišu tijekom vrućina i sporije se rashlađuju.
Francuski buldog
Francuski buldozi još su jedna pasmina koja teško podnosi visoke temperature. Tijekom ljeta posebno je važno spriječiti njihovo pregrijavanje i izbjegavati veće fizičke napore.
Bernardinac
Bernardinci su veliki psi s gustom dlakom. U toplijim klimatskim uvjetima ili tijekom pojačane aktivnosti mogu se vrlo brzo pregrijati.
Chow Chow
Ova pasmina ima gustu dvostruku dlaku koja pruža odličnu zaštitu od hladnoće, ali predstavlja problem tijekom ljetnih vrućina. Chow Chow psi trebaju puno hlada, odmora i svježe vode.
Aljaški malamut
Aljaški malamuti uzgojeni su za život i rad u hladnim arktičkim uvjetima. Zbog guste dlake vrlo teško podnose ljetne temperature i zahtijevaju dodatnu brigu tijekom toplinskih valova.
Sibirski haski
Poput aljaškog malamuta, sibirski haski prilagođen je hladnijoj klimi. Tijekom vrućih dana teže održava optimalnu tjelesnu temperaturu, pa mu je potrebna posebna pažnja.
Shar Pei
Shar Pei psi imaju naborano lice i kraću njušku, što može povećati rizik od poteškoća s disanjem i pregrijavanja tijekom visokih temperatura.
Newfoundland
Newfoundland je velika pasmina s vrlo gustom dlakom, izvorno uzgojena za rad u hladnim vodama. Upravo zato ljetne vrućine mogu predstavljati ozbiljan problem za ove pse.
Kavkaski ovčar
Kavkaski ovčari poznati su po svojoj veličini i gustoj dlaci. Zbog toga se tijekom ljeta teže rashlađuju, pa vlasnici moraju posebno paziti na znakove pregrijavanja i osigurati im odgovarajuće uvjete.
Kako zaštititi psa od vrućine?
Bez obzira na pasminu, tijekom ljetnih mjeseci važno je osigurati dovoljno vode, hlad i izbjegavati boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana. Ako primijetite ubrzano dahtanje, letargiju, pretjerano slinjenje ili probleme s kretanjem, psa odmah sklonite na hladno mjesto i po potrebi potražite pomoć veterinara.
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