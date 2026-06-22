Božo Kovačević: Iran je pobjednik rata jer nije došlo do smjene režima, a to je bio Trumpov deklarirani cilj

"Iran je napadnut, napale su ga SAD i Izrael, ali razne proiranske snage u regiji Bliskog istoka su napadale Izrael i proizraelske snage. Nisu izravno kao država bili agresori, ali njihove razne proxy snage, detektirane kao terorističke organizacije, napadale su američke i izraelske snage i ciljeve. Nije Iran posve bez odgovornosti za stanje na Bliskom istoku. No, ovo je bila otvorena agresija SAD-a i Izraela na Iran, isto kao što je to učinila Rusija u Ukrajini. Iran je pobjednik tog rata jer nije došlo do smjene režima, a to je bio Trumpov deklarirani cilj. Spremnost Amerike da s postojećim režimom sklapa bilateralni sporazum je znak poraza. To je i poraz Izraela i Netanyahua, koji je obmanuo Trumpa da će režim pasti za nekoliko dana", objasnio je Kovačević.