ŠAMAR ZA NETANYAHUA
Božo Kovačević: Iran je pobjednik rata jer nije došlo do smjene režima, a to je bio Trumpov deklarirani cilj
Vanjskopolitički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik Božo Kovačević, u N1 studiju uživo kod naše Hanan Nanić, komentirao je rasplet mirovnih pregovora između SAD-a i Irana te mogućnost postizanja mira između Ukrajine i Rusije
"Trump je poručio da će Amerikanci naplaćivati prolaz kroz Hormuški tjesnac, ako bude naplate. To je impulzivna reakcija, njega međunarodno pravo i međunardna diplomacija ne zanimaju, ali ipak imamo nekih razloga za optimizam. Amerika se ipak pristala obvezati da će postupati u skladu s međunarodnim pravom, obećala je i da će inicirati na Vijeću sigurnosti ukidanje sankcija protiv Irana na vijeću sigurnosti", kazao je Kovačević.
Dodao je i kako je do aktualne krize u odnosima SAD-a i Irana došlo zbog Trumpove odluke iz 2018. godine da Amerika izađe iz pregovora o iranskom nuklearnom naoružanju i uvede Teheranu sankcije.
"Trump pokušava sanirati posljedice svoje neodgovorne politike"
"Trump pokušava sanirati posljedice svoje neodgovorne politike. Amerika najviše ima očekivanja oko nuklearnog programa Irana, ali Iranci nisu nikad ni rekli da žele proizvoditi nuklearno ortužje. Samo su Benjamin Netanyahu, Mossad i Trump trvrdili da Iran ne poštuje obveze pa su započeli rat", istaknuo je.
Napominje i da je otvaranje Hormuškog tjesnaca izravno je povezano s ukidanjem zabrane trgovine iranskom naftom i deblokadom iranskih luka te da se Iran obvezuje samo na ono što je bilo sadržano u sporazumu iz kojeg je 2018. Amerika izašla.
Poraz i Amerike i Izraela
Na pitanje Hanan Nanić hoće li Iran sad dobiti više nego je ikad mogao očekivati, Kovačević je odgovorio da je Iran svakako pobijedio u ovom ratu.
"Iran je napadnut, napale su ga SAD i Izrael, ali razne proiranske snage u regiji Bliskog istoka su napadale Izrael i proizraelske snage. Nisu izravno kao država bili agresori, ali njihove razne proxy snage, detektirane kao terorističke organizacije, napadale su američke i izraelske snage i ciljeve. Nije Iran posve bez odgovornosti za stanje na Bliskom istoku. No, ovo je bila otvorena agresija SAD-a i Izraela na Iran, isto kao što je to učinila Rusija u Ukrajini. Iran je pobjednik tog rata jer nije došlo do smjene režima, a to je bio Trumpov deklarirani cilj. Spremnost Amerike da s postojećim režimom sklapa bilateralni sporazum je znak poraza. To je i poraz Izraela i Netanyahua, koji je obmanuo Trumpa da će režim pasti za nekoliko dana", objasnio je Kovačević.
"Na Netanyahuovu nesreću..."
Dodao je i kako je Netanyahu očekivao da će Amerika biti instrument realiziranja izraleskih ciljeva te da su izraelske elite dobile šamar od Amerike, što je veliki šok za izraelsku javnost.
"Izrael je provodio etničko čišćenje u Gazi, južnom Libanonu i Zapadnoj obali pod krinkom zaštite od terorizma. Na Netanyahuovu nesreću, Trump je pokazao da neće raditi sve što želi Izrael. Netanyahu želi da se rat nastavi, ali Trump je ipak donio razumnu odluku, suočen s perspektivom da bude odgovoran za početka rata kakav su imali u Vijetnamu ili Afganistanu. U oba ta rata je Amerika poražena i Trump se odlučio iz ovog rata s Iranom povući prije nego bude evidentno da su Amerikanci poraženi", istaknuo je bivši hrvatski diplomat.
"Europa još nije artikulirana kao subjekt međunarodnih odnosa"
Kovačević je komentirao i rat u Ukrajini i međunarodnu ulogu Europske unije.
"Europska unija zasad još nije nezaobilazan međunarodni faktor, ali možda postane. Traži da se mirovni sporazum za Ukrajinu ne može postizati bez Ukrajine i bez EU-a za stolom. Čini se da su uspjeli uvjeriti Trumpa da to tako mora biti. Nejasno je zašto je Šuica u gostima kod izraleskog ministra - to nije bio planirani susret, ali to je pokazatelj diplomatske ofenzive EU-a, premda ne znamo koje su namjere iza toga", rekao je Kovačević, koji problemvidi u činjenici da EU još nije artikulirana kao subjekt međunarodnih odnosa jer neke velike europske zemlje smatraju instrumentom za svoje velike interese.
"Putin je ozbiljno uzdrman"
Govoreći o spremnosti Moskve i Kijeva na dogovor, bivši veleposlanik u Rusiji kazao je ta spremnost još ne postoji, ali i da je politička pozicija Vladimira Putina ozbiljno uzdrmana.
"Putinova politička pozicija ozbiljno je uzdrmana činjenicom da njegova vojska ne može braniti čak ni rusku prijestolnicu. Ukrajinci su razvili vojne sposobnosti takve da je i ruska javnost konačno shvatila kako je riječ o ratu, a ne o specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini. Možda će zato biti Putin spremniji na pregovore nego dosad", naglasio je Kovačević.
Smatra kako će daljini neuspjesi Rusije u obrani gradova i civilnih i vojnih ciljeva primorati Putina da odustane možda čak i od sekundarnih ciljeva rata u Ukrajini. Uz to, prema vijestima sa summita G7, čini se d aje EU uspjela Trumpa približiti europskim stajalištima o Rusiji i da će Putinu biti sad teže s Trumpom nego dosad.
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