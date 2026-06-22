Ubijen u pucnjavi u kafiću u Beogradu: Presuda od 15 godina zatvora ukinuta mu je prije dva mjeseca

Tužiteljstvo je u početku tvrdilo da je i Ivanov sudjelovao u ubojstvu, ali je tijekom suđenja od toga odustalo, pa mu se sudilo samo za nezakonito posjedovanje oružja jer je na pronađenoj pušci otkriven njegov DNK. Sud ga je oslobodio smatrajući da nije moguće utvrditi kada je njegov DNK dospio na oružje, odnosno je li to bilo tijekom ubojstva ili ranije.