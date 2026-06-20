KORAK BLIŽE REGENERACIJI UDOVA
Znanstvenici uspjeli obnoviti kosti, zglobove i tetive nakon amputacije
Znanstvenici sa Sveučilišta Texas A&M tvrde da sisavci, uključujući ljude, možda posjeduju skrivene regenerativne sposobnosti koje se mogu ponovno aktivirati. U novom istraživanju objavljenom u časopisu Nature Communications uspjeli su potaknuti obnovu kostiju, zglobova, ligamenata i tetiva nakon amputacije u životinjskim modelima.
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Desetljećima se smatralo da ljudi, za razliku od daždevnjaka i drugih vodozemaca, ne mogu ponovno izrasti izgubljene dijelove tijela. Umjesto regeneracije, naše tijelo nakon ozljede stvara ožiljno tkivo koje zatvara ranu, ali ne obnavlja izgubljene strukture.
Istraživači vjeruju da sposobnost regeneracije nije nestala tijekom evolucije, već je ostala "uspavana“ unutar prirodnih mehanizama cijeljenja.
Kako su sujeli preusmjeriti stvaranje ožiljaka
Ključ otkrića je dvostupanjski tretman kojim su preusmjerili proces zacjeljivanja s nastanka ožiljka prema stvaranju novog tkiva. Najprije su primijenili faktor rasta FGF2, koji je potaknuo stvaranje strukture slične blastemu – skupini stanica koja kod regenerativnih životinja služi kao osnova za rast novih dijelova tijela. Nekoliko dana kasnije dodan je BMP2, protein koji tim stanicama daje signal za izgradnju novih tkiva.
"Najprije morate odmaknuti stanice od stvaranja ožiljka, a zatim im dati upute što trebaju izgraditi“, objasnio je voditelj istraživanja Ken Muneoka.
Jedan od najvažnijih zaključaka studije jest da za regeneraciju možda nije potrebno unositi matične stanice izvana. Znanstvenici smatraju da se potrebne stanice već nalaze u organizmu te ih je potrebno samo "reprogramirati“, piše Science Daily.
Regeneracija se može ponovno pokrenuti
Iako obnovljene strukture nisu bile savršene kopije originalnih, istraživači su uspjeli ponovno stvoriti sve ključne dijelove amputiranog područja, uključujući kost, zglobno tkivo, tetive i ligamente.
Znanstvenici naglašavaju da je istraživanje još u ranoj fazi, no moglo bi imati praktične koristi i prije nego što postane moguće potpuno obnavljanje izgubljenih dijelova tijela. Primjerice, takav pristup mogao bi smanjiti stvaranje ožiljaka i poboljšati zacjeljivanje teških ozljeda.
Dodatni optimizam ulijeva činjenica da je protein BMP2 već odobren za određene medicinske primjene u SAD-u, dok se FGF2 trenutno ispituje u više kliničkih studija.
"Ovo mijenja način na koji razmišljamo o mogućnostima regeneracije kod sisavaca. Pokazali smo da se regeneracija može ponovno aktivirati, a sada možemo istraživati kako to učiniti još učinkovitije“, poručili su autori studije.
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