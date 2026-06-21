osobni porezni račun
Buckinghamska palača najavila novost: Kralj Charles povlači ovaj potez
Kralj Charles postat će prvi britanski monarh u modernom dobu koji će otkriti svoj osobni porezni račun, piše u nedjelju BBC.
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Njegove porezne uplate bit će objavljene u četvrtak kao novi element u godišnjim kraljevskim financijskim računima, a izvori iz palače tvrde da je odluka bila osobna odluka kralja.
Buckinghamska palača kaže da je taj potez dio modernizacijske težnje za većom transparentnošću i "poticanjem šireg razumijevanja naše odgovornosti".
Potez će javnosti otkriti kraljeve porezne doprinose za prethodnu godinu - 2024.-25. i uključivat će poreze na njegov prihod poput zarade od vojvodstva Lancastera, osobnih ulaganja i zarade s kraljevih privatnih imanja, poput Sandringhama i Balmorala.
Glasnogovornik Buckinghamske palače rekao je da je to dio šireg nastojanja da se bude otvoreniji prema javnosti.
"Jednostavno rečeno, nastavljamo se modernizirati i razvijati."
Kada je bio princ od Walesa, Charles je također otkrivao koliko poreza plaća.
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