neurofiziološki procesi
Što raditi prije spavanja za bolji san i buđenje? Donosimo savjete koji će vam promijeniti život
Prijelaz između budnosti i sna, kao i povratak u svjesno stanje nakon jutarnjeg buđenja, složeni su neurofiziološki procesi koji izravno utječu na našu svakodnevicu.
Kvaliteta večernje pripreme ne određuje samo brzinu i dubinu sna, već i kognitivne performanse te intenzitet jutarnje tromosti. Iako se to možda čini teškim za izvesti, zapravo postoje jasne smjernice što raditi prije spavanja za bolji san i buđenje.
Zašto loše spavamo?
Glavni regulator ciklusa spavanja i budnosti u ljudskom organizmu je suprahijazmatska jezgra smještena u hipotalamusu, koja djeluje kao središnji biološki sat usklađen s ciklusom svjetla i tame.
Primarni hormonalni posrednik ovog sustava je melatonin, hormon čije izlučivanje potiče smanjenje svjetlosti u večernjim satima. Upravo to je razlog zašto ćete kod većine suplemenata za bolje spavanje kao sastojak pronađi melatonin.
Cleveland Clinic i National Sleep Foundation upozoravaju da večernje izlaganje umjetnom plavom svjetlu s mobitela i televizora suprimira izlučivanje melatonina, čime se mozak drži u stanju umjetne budnosti i odgađa prirodni početak sna.
Sve to otežava uspavljivanje, ali i utječe na puno lošiju kvalitetu sna. Usporedno s melatoninom, cijeli sustav također kontrolira ritam kortizola, hormona stresa koji modulira budnost.
Kod zdravih pojedinaca koncentracija kortizola dostiže najnižu točku oko ponoći, omogućujući stabilan san, nakon čega raste oko tri sata ujutro kako bi pripremila tijelo za buđenje.
Kod osoba pod kroničnim stresom, anksioznošću ili PTSP-om, ovaj je ritam poremećen.
Povišena večernja razina kortizola smanjuje razinu adenozina, tvari odgovorne za prirodni pritisak spavanja, što dovodi do fenomena ranog jutarnjeg buđenja između tri i pet sati ujutro, kada prirodni porast kortizola aktivira živčani sustav i onemogućuje ponovno utonuće u san.
Pogubne posljedice lošeg spavanja
Loše spavanje ili nekvalitetan san ne uzrokuju samo umor ili loš osjećaj, već mogu imati pogubne posljedice.
Kronični nedostatak sna, koji se definira kao redovito spavanje kraće od sedam sati, predstavlja ozbiljan rizik.
Sustavni pregled iz 2025. godine objavljen u časopisu American Journal of Lifestyle Medicine, koji je analizirao podatke iz 29 preglednih članaka, otkrio je dosljedne negativne učinke na kardiovaskularni sustav i opću stopu smrtnosti.
Ovo su neki od pogubnih posljedica lošeg spavanja:
- povećan rizik od prijevremene smrti
- povećan rizik od visokog tlaka
- povećan rizik za dobivanje koronarne bolesti srca
- povećan rizik za dobivanje moždanog udara
- povećan rizik od razvoja demencije
- slabiji imunološki sustav i veća sklonost bolestima i upalama
Spavanje kraće od pet sati noću povezano je s dvanaest posto većim rizikom od prijevremene smrti.
Nedostatak sna povećava rizik od hipertenzije za dvadeset do šezdeset posto, rizik od koronarne bolesti srca za jedanaest posto za svaki sat skraćenja sna, a zabilježen je i osamnaest posto veći rizik od ishemijskog moždanog udara.
Uzroci leže u simpatičkoj hiperaktivnosti, poremećaju vazodilatacije i upalnim procesima koji dovode do oštećenja staničnih sustava i endotelne disfunkcije.
Studija iz 2021. godine u časopisu Aging otkrila je da pojedinci koji redovito spavaju manje od pet sati imaju dvostruko veći rizik od razvoja demencije. Tijekom faza dubokog sna mozak se aktivno čisti od beta-amiloida, proteina čije je nakupljanje povezano s nastankom Alzheimerove bolesti.
Također, istraživanje je pokazalo da osobe koje spavaju manje od šest sati u razdoblju primanja cjepiva protiv gripe ili hepatitisa razvijaju znatno slabiji imunološki odgovor i manju koncentraciju antitijela.
Što raditi prije spavanja za bolji san i buđenje?
Za dobar san važno je spavati dovoljno, no to ni blizu nije sve. Na kvalitetu sna utječu brojni faktori, a lijeganje na vrijeme je samo jedan od mnogih.
Evo što raditi prije spavanja za bolji san i buđenje:
- nošenje toplih čarapa
- zagrijavanje tijela prije spavanja toplim tušem
- izbjegavati hladnoću prije spavanja
- održavanje određene (niže) temperature prostorije
- imanje čvrste večernje rutine
- micanje od ekrana barem sat vremena prije spavanja
- ne jesti barem sat vremena prije spavanja
- ne imati trening barem sat vremena prije spavanja
- prestanak unosa kofeina nakon ručka
Navodimo da je nošenje toplih čarapa i zagrijavanje tijela važno za bolji san, a razlog tomu je termoregulacija. Tijekom večeri unutarnja temperatura tijela prirodno opada za oko pola do jednog Celzijevog stupnja, dosežući najnižu točku između četiri i pet sati ujutro.
Ovaj pad olakšan je širenjem krvnih žila u šakama i stopalima. Klinička studija autora Ko i Lee potvrdila je da nošenje toplih čarapa za spavanje potiče širenje krvnih žila na periferiji, što u prosjeku skraćuje vrijeme uspavljivanja za sedam i pol minuta. Međutim, kao najučinkovitija metoda preporučuje se pasivno zagrijavanje tijela toplom vodom.
Istraživanja su također utvrdila da topla kupka ili tuširanje na temperaturi od 40 do 42.5°C u trajanju od najmanje deset minuta, sat do dva, a optimalno devedeset minuta prije spavanja, skraćuje vrijeme uspavljivanja za prosječno deset minuta te povećava udio dubokog sna.
Topla voda potiče cirkulaciju i širenje krvnih žila na periferiji, što nakon izlaska iz vode uzrokuje brzi pad unutarnje temperature tijela i šalje hipotalamusu signal za san.
Nasuprot tome, hladan tuš neposredno prije spavanja steže krvne žile i podiže unutarnju temperaturu, čime se otežava uspavljivanje.
National Sleep Foundation također preporučuje održavanje sobne temperature u rasponu od 15.5 do 19.4°C jer pretopla soba sprječava hlađenje tijela i uzrokuje fragmentaciju sna.
Večernje neprekidno razmišljanje o nedovršenim obvezama jedan je od glavnih uzroka nesanice.
Kako bi istražili utjecaj kognitivnog rasterećenja, dr. Michael Scullin i njegovi suradnici sa Sveučilišta Baylor proveli su istraživanje na 57 zdravih odraslih osoba.
Ispitanici koji su neposredno prije spavanja pet minuta pisali specifičnu listu budućih obveza zaspali su u prosjeku devet minuta brže u odnosu na skupinu koja je pisala dnevnik o već dovršenim zadacima.
Zapisivanjem obveza na papir mozak dobiva signal da su informacije pohranjene na sigurnom mjestu, što smanjuje aktivnost radne memorije i uklanja podsvjesnu napetost kroz proces kognitivnog rasterećenja.
No, samo razmišljanje o obavezama bez zapisivanja ima suprotan učinak i povećava budnost.
Tri sata prije spavanja preporučuje se lagani obrok i prestanak unosa alkohola radi očuvanja REM faze, dok dva sata prije spavanja treba završiti intenzivan trening kako bi se omogućio pad unutarnje temperature.
Devedeset minuta prije spavanja idealno je vrijeme za toplu kupku, dok 30 do 60 minuta prije odlaska u krevet treba ugasiti sve ekrane kako bi se spriječila supresija melatonina.
Koliko sna zapravo trebamo?
Potrebe za snom značajno se mijenjaju s dobi. Novorođenčad do tri mjeseca zahtijeva 14 do 17 sati sna jer još nema izgrađen cirkadijalni ritam, dojenčad do jedanaeste godine treba 12 do 15 sati, dok se djeci od jedne do dvije godine preporučuje 11 do 14 sati uz visoko strukturirane večernje rituale.
Predškolci trebaju 10 do 13 sati sna, školska djeca od šeste do dvanaeste godine 9 do 12 sati uz obavezno gašenje uređaja sat vremena prije spavanja, dok tinejdžeri trebaju 8 do 10 sati.
Kod adolescenata dolazi do prirodnog biološkog pomaka unutarnjeg sata prema kasnijem lijeganju i buđenju, zbog čega se preporučuje da nastava u školama ne počinje prije 8:30 ujutro. Za odrasle osobe preporučuje se najmanje sedam sati, a optimalno 7.5 do 8.5 sati sna.
Za samoprocjenu potreba za snom, dr. Lawrence Epstein s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard ističe dvije metode. Prva je vođenje dnevnika spavanja tijekom najmanje dva tjedna, gdje se bilježi vrijeme odlaska u krevet, buđenje, unos kofeina, alkohola i subjektivni osjećaj umora.
Druga metoda je odmor za san, odnosno dvotjedni period u kojem se održava fiksno vrijeme odlaska na počinak, ali se potpuno eliminira alarm, čime tijelo kroz početno duže spavanje otplaćuje dug za san i uspostavlja svoju stvarnu genetsku potrebu.
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