"Suučesništvo u genocidu"
Corbyn: Nikada nećemo zaboraviti ulogu Starmerove vlade u najvećem zločinu našeg vremena
Corbyn obilježio Starmerov odlazak ponovnim podnošenjem prijedloga zakona o britanskoj suodgovornosti za genocid
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Dok je Keir Starmer u ponedjeljak objavio ostavku na mjesto britanskog premijera, dugogodišnji ljevičarski zastupnik i nekadašnji lider laburističke stranke Jeremy Corbyn iskoristio je taj trenutak kako bi obnovio svoj zahtjev za istragom britanske uloge u ratu u Gazi, prenosi Drop Site.
„Keir Starmer je otišao, ali nikada nećemo zaboraviti ulogu koju je njegova vlada odigrala u najvećem zločinu našeg vremena“, napisao je Corbyn, dodajući da je ponovno podnio prijedlog zakona kojim traži neovisnu istragu o „britanskoj suodgovornosti za genocid“.
Keir Starmer has gone — but we will never forget the role his government played in the greatest crime of our time.— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 22, 2026
Today, I re-presented my Bill for an independent inquiry into Britain’s complicity in genocide. pic.twitter.com/xuhNldAFai
Corbyn, koji je vodio Laburističku stranku prije Starmera, a danas djeluje kao nezavisni zastupnik nakon što je isključen iz stranke, jedan je od najoštrijih kritičara britanske prodaje oružja i političke potpore Izraelu tijekom njegove kampanje uništenja u Gazi.
Starmer je najavio da će odstupiti nakon višemjesečnih pritisaka iz vlastite stranke, potaknutih lošim rezultatima na lokalnim izborima i jačanjem krajnje desnice. Time je otvorio put gradonačelniku Velikog Manchestera Andyju Burnhamu, koji se smatra najizglednijim nasljednikom. Starmer će ostati na dužnosti vršitelja dužnosti premijera do izbora novog čelnika Laburističke stranke.
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