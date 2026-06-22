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"Suučesništvo u genocidu"

Corbyn: Nikada nećemo zaboraviti ulogu Starmerove vlade u najvećem zločinu našeg vremena

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Hina
|
22. lip. 2026. 21:22
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Former Labour Party leader Jeremy Corbyn speaks to supporters of Ben Jamal, director of Palestine Solidarity Campaign, and Chris Nineham, vice chair of Stop the War Coalition who were both charged with public order offences
Henry Nicholls / AFP

Corbyn obilježio Starmerov odlazak ponovnim podnošenjem prijedloga zakona o britanskoj suodgovornosti za genocid

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Dok je Keir Starmer u ponedjeljak objavio ostavku na mjesto britanskog premijera, dugogodišnji ljevičarski zastupnik i nekadašnji lider laburističke stranke Jeremy Corbyn iskoristio je taj trenutak kako bi obnovio svoj zahtjev za istragom britanske uloge u ratu u Gazi, prenosi Drop Site.

Keir Starmer je otišao, ali nikada nećemo zaboraviti ulogu koju je njegova vlada odigrala u najvećem zločinu našeg vremena“, napisao je Corbyn, dodajući da je ponovno podnio prijedlog zakona kojim traži neovisnu istragu o „britanskoj suodgovornosti za genocid“.

Corbyn, koji je vodio Laburističku stranku prije Starmera, a danas djeluje kao nezavisni zastupnik nakon što je isključen iz stranke, jedan je od najoštrijih kritičara britanske prodaje oružja i političke potpore Izraelu tijekom njegove kampanje uništenja u Gazi.

Starmer je najavio da će odstupiti nakon višemjesečnih pritisaka iz vlastite stranke, potaknutih lošim rezultatima na lokalnim izborima i jačanjem krajnje desnice. Time je otvorio put gradonačelniku Velikog Manchestera Andyju Burnhamu, koji se smatra najizglednijim nasljednikom. Starmer će ostati na dužnosti vršitelja dužnosti premijera do izbora novog čelnika Laburističke stranke.

Teme
genocid u gazi jeremy corbyn keir starmer laburistička stranka ostavka premijera

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