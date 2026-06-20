James Burrows, legendarni redatelj preminuo u 85. godini

„Dragi Jimmy, nikada neću zaboraviti kako smo Kat Dennings i ja tijekom proba za pilot epizodu bile uvjerene da nas mrziš. Prišle smo ti poput dvije učenice pozvane ravnatelju i izravno te to pitale. Nikad neću zaboraviti tvoj gromoglasan smijeh. Rekao si: ‘Ma cure, naravno da ne.’”