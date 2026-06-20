karijera duža od 50 godina
James Burrows, legendarni redatelj preminuo u 85. godini
James Burrows, legendarni redatelj nekih od najomiljenijih američkih humorističnih serija, preminuo je u 85. godini života.
Najpoznatiji kao jedan od kreatora sitcoma Kafić Uzdravlje (Cheers), Burrows je režirao više od tisuću epizoda drugih televizijskih klasika, uključujući Prijatelje (Friends), Teoriju velikog praska (The Big Bang Theory) te Will i Grace.
Odvjetnik Tom Hoberman s „velikom je tugom” potvrdio Burrowsovu smrt za CBS News.
Tijekom karijere duže od 50 godina Burrows je osvojio 11 nagrada Emmy i pet nagrada Udruženja američkih redatelja (Directors Guild of America).
U izjavi koju je obitelj podijelila s američkim časopisom People navodi se:
„Slavimo izniman život i trajnu ostavštinu Jamesa ‘Jimmyja’ Burrowsa, koji je mirno preminuo okružen svojom voljenom obitelji.
Više od pet desetljeća Burrows je bio jedan od najutjecajnijih i najomiljenijih redatelja u povijesti televizije. Kao legendarni redatelj, mentor i kreativna snaga, pomogao je oblikovati generacije komedije i donio neizmjernu radost publici diljem svijeta.”
Burrows je rođen 1940. godine u Los Angelesu, a velik dio djetinjstva proveo je u New Yorku.
Kao mladić pohađao je poslijediplomski program na Dramskoj školi Sveučilišta Yale, gdje je stekao prva redateljska iskustva, piše BBC.
Veliki televizijski hitovi
Nakon nekoliko godina rada iza kamere, zajedno s braćom Glenom i Lesom Charlesom stvorio je sitcom Kafić Uzdravlje, koji je brzo postao veliki televizijski hit osamdesetih godina u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu.
Udruženje američkih redatelja, koje mu je 2015. dodijelilo nagradu za životno djelo u televizijskoj režiji, opisalo ga je kao „iznimno velikodušnog kolegu” koji je svoje „znanje i topli humor” nesebično dijelio sa suradnicima.
Tijekom dugogodišnje holivudske karijere bio je nominiran čak 48 puta za nagradu Primetime Emmy.
Glumac Eric McCormack, koji je utjelovio Willa u seriji Will i Grace, oprostio se od njega na društvenim mrežama istaknuvši da je Burrows ostavio „nevjerojatnu ostavštinu”.
„Pedeset godina bio je apsolutni div televizijske komedije. Svi su ga voljeli, a iza sebe nije ostavio samo trag, nego čitav otisak”, napisao je McCormack.
Glumica Beth Behrs, koja je s Burrowsom surađivala na seriji 2 Broke Girls, prisjetila se zajedničkih trenutaka:
„Dragi Jimmy, nikada neću zaboraviti kako smo Kat Dennings i ja tijekom proba za pilot epizodu bile uvjerene da nas mrziš. Prišle smo ti poput dvije učenice pozvane ravnatelju i izravno te to pitale. Nikad neću zaboraviti tvoj gromoglasan smijeh. Rekao si: ‘Ma cure, naravno da ne.’”
Lisa Kudrow, najpoznatija po ulozi Phoebe u seriji Prijatelji, napisala je na Instagramu:
„Hvala ti, Jimmy. Mislim, na svemu…”
Burrows je režirao Kudrow u Prijateljima, a zajedno su se pojavili i u HBO-ovoj humorističnoj seriji The Comeback, u kojoj je glumio samoga sebe.
Glasnogovornik NBC-ja, televizijske mreže koja je emitirala mnoge Burrowsove serije, opisao ga je kao „čovjeka iza kulisa” te poručio da će njegov gubitak za televizijsku i komičarsku industriju biti „nemjerljiv”.
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