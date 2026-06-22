GORI I U TELAŠĆICI
Požari u Dalmaciji nakon udara munja, u pomoć poslani i Air Tractori
Grmljavinsko nevrijeme koje je u ponedjeljak zahvatilo dijelove Dalmacije izazvalo je više požara.
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Kako javlja Dalmacija Danas, na području Zadarske županije požar je izbio kod Crvene Luke, no vatrogasci su ga uspjeli staviti pod kontrolu.
Nešto prije 16 sati iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Šibenik izvijestili su o dva aktivna požarišta za koja se sumnja da su također posljedica udara groma tijekom grmljavinskog nevremena.
Na požarištu na području Poda bila su angažirana 33 vatrogasca s deset vozila, dok su na području Prokljana požar gasila 20 vatrogasaca uz šest vatrogasnih vozila.
U Parku prirode Telašćica aktivna su dva požara, jedan u uvali Jaz, a drugi u Maloj Proversi, na istočnom dijelu prema Kornatima.
Na terenu su i zračne snage, uključujući Air tractore, a u gašenje su uključene sve dežurne službe. Park prirode ima i vlastite vatrogasne timove koji sudjeluju u intervenciji.
Požari su tijekom dana zabilježeni i na području Bilica, na Čiovu te u Parku prirode Telašćica.
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