Bogdanić o FIFA-i: Nevjerojatno je da netko tko osvoji drugo i treće mjesto bude iza onog tko je ispao u kvalifikacijskoj grupi

"Primjerice, Njemačka igra u puno lakšoj grupi od Hrvatske, a na posljednja dva prvenstva Njemačka je ispadala u kvalifikacijama, dok je Hrvatska osvojila drugo i treće mjesto. Međutim, nositeljica svoje grupe je Njemačka, ali Hrvatska nije. FIFA primjenjuje takav sustav bodovanja u kojem plasman na SP-u više ne igra ulogu. Posljedica toga je da će Njemačka proći i igrati protiv Ekvadora u prvoj fazi, a Hrvatska će igrati protiv Portugala ili Kolumbije. Sve je to legalno, ali je u najmanju ruku nevjerojatno da netko tko osvoji drugo i treće mjesto bude iza onog tko je ispao u kvalifikacijskoj grupi", istaknuo je Vladimir Bogdanić.