ŠTITE SAMO VELIKE
Bogdanić o FIFA-i: Nevjerojatno je da netko tko osvoji drugo i treće mjesto bude iza onog tko je ispao u kvalifikacijskoj grupi
Vrsni poznavatelj nogometa i politike Vladimir Bogdanić, aktivist i humanist, u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića, komentirao je Svjetsko nogometno prvenstvo 2026 i odnos FIFA-e prema nogometašima, ali i Hrvatskoj
"Broj utakmica koje nogometaši odigraju tijekom sezone puno je veći nego u doba Di Stefana ili Puškaša. Ta vrsta raubanja, trošenja zdravlja suvremenog nogometaša je nemilordna. Uloženi novac traži profit, a FIFA kao svjetska organizacija primarno štiti velike", naglasio je Bogdanić.
Sporni FIFA-in sustav bodovanja
Bio je izrazito kritičan prema FIFA-inom sustavu bodovanja, u kojem plasman na SP-u ne igra više nikakvu ulogu, nego se, kaže, podilazi velikim državama.
"Primjerice, Njemačka igra u puno lakšoj grupi od Hrvatske, a na posljednja dva prvenstva Njemačka je ispadala u kvalifikacijama, dok je Hrvatska osvojila drugo i treće mjesto. Međutim, nositeljica svoje grupe je Njemačka, ali Hrvatska nije. FIFA primjenjuje takav sustav bodovanja u kojem plasman na SP-u više ne igra ulogu. Posljedica toga je da će Njemačka proći i igrati protiv Ekvadora u prvoj fazi, a Hrvatska će igrati protiv Portugala ili Kolumbije. Sve je to legalno, ali je u najmanju ruku nevjerojatno da netko tko osvoji drugo i treće mjesto bude iza onog tko je ispao u kvalifikacijskoj grupi", istaknuo je Vladimir Bogdanić.
Rekao je i kako je nekoliko pojava karakteritično za ovo Svjetsko nogometno prvenstvo, a to je da se prikazuju samo navijači kao pojedinci na stadionima - ne i skupine te da to nije slučajno; da su sulude distance za putovanja nogometaša i da se velike preferira jer se očekuju njihovi sudari koji će biti najgledaniji.
"Politika i društvo nekorektni prema uspjehu nogometaša"
Što se tiče Hrvatske nogometne reprezentacije, Bogdanić smatra da je od osamostaljenja naš nogomet procvjetao, unatoč neodgovornom odnosu politike i javnosti prema upjehu nogometaša.
"Od osamostaljenja RH, hrvatski nogomet je procvjetao. Bolji smo od svih skandinavskih zemalja, cijele istočne i jugoistočne Europe. Riječ je o fenomenu utoliko znakovitijem što nemamo nikakvu nogometnu strukturu - imamo socrealističke stadione. Imamo neodgovoran odnos politike i društva prema uspjehu nogometaša, koji ga ga koriste kad im i koliko odgovara. To je nekorektno prema nogometašima. Nogometaš živi u sredini koja je oduvijek imala dvojak odnos prema nogometu – s jedne strane euforičan i manipulativan, a s druge tu su bagatelizacija, trač, korupcije, itd. Oba ta pola su radikalna i stalno se konfrontiraju", upozorio je Bogdanić.
"Dominantni narativ svodi se na 100 riječi"
Nezadovoljan je načinom na koji se kod nas prati Svjetsko prvenstvo, posebice na HRT-u.
"Ljudi čiji vokabular ne prelazi 100 riječi su stalno u eteru, a branim se od toga tako što isključim ton, ne slušam komentatora ni analizu. Ne zato što bi a priori bila negativna, glupa ili loša nego zato što narativom uvijek limitira horizont. Ne osuđujem ljude koji sjede u HRT-ovom studiju i govore stalno isto, dok se samo momčadi mijenjaju, ali tako će ubiti ljubav prema nogometu. Trudim se ne podleći dominantnom narativu, pogotovo onda kad se svodi na 100 riječi", naglaiso ej Bodanić.
Smatra da su žene najbolja stvar koja se dogodila današnjem nogometu, bilo da je riječ o sve popularnijem ženskom nogometu ili o rastućem broju žena koje prate nogomet.
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