izbjegnite kemijska sredstva
Čim padne kiša, iz odvoda se širi neugodan miris? Ulijte ovaj jeftini sastojak u odvod i riješite problem
Prije nego što pozovete vodoinstalatera ili potrošite novac na agresivna kemijska sredstva, zavirite u svoju kuhinju
Oglas
Jedan jeftin sastojak koji već imate na polici može trenutačno riješiti ovaj problem, a trik je u tome da ga u odvod ulijete na točno određen način.
Zašto kupovna kemijska sredstva nisu rješenje?
Kada se neugodan miris iz odvoda proširi cijelim domom, situacija postaje vrlo neugodna. Osim što predstavlja estetski problem, to je i jasan znak da se u cijevima nakuplja prljavština zbog koje bi se odvod mogao začepiti i uzrokovati poplavu.
Iako je redovito čišćenje odvoda nužno, nema potrebe odmah posezati za agresivnim kemikalijama koje su skupe, a mogu biti i štetne za zdravlje ukućana. Pravo rješenje zapravo se krije u nečemu što već imate u svojoj kuhinji, piše krstarica.com.
Formula od tri sastojka koja uklanja neugodne mirise iz kupaonice
Za ovaj prirodan i vrlo učinkovit trik vjerojatno već imate sve potrebne sastojke:
- 3 žlice sode bikarbone (neutralizira kiseline i uklanja masnoće)
- 400 ml alkoholnog octa (uništava bakterije i gljivice)
- 5 litara vode (za završno ispiranje sustava)
Kombinacija ovih sastojaka izazvat će bezopasnu, ali snažnu kemijsku reakciju u cijevima koja učinkovito razgrađuje nakupljene nečistoće i neutralizira neugodne mirise.
Postupak u tri koraka: Kako pravilno primijeniti trik?
Sve što trebate učiniti jest slijediti ovaj jednostavan redoslijed:
- Ulijte sodu pa ocat
Najprije ulijte sodu bikarbonu izravno u odvod, a zatim polako ocat. Odmah će se pojaviti pjena, što je znak da je reakcija započela.
- Ostavite da djeluje
Ostavite smjesu da djeluje najmanje pola sata kako bi otopila nakupljene naslage u cijevima.
- Završno ispiranje
Nakon 30 minuta sve prelijte vrućom vodom.
Vruća voda isprat će preostalu prljavštinu i tvrdokorne masne naslage, a neugodan miris iz kupaonice nestat će vrlo brzo.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas