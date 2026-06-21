Broj spolnih bolesti u Europi ruši rekorde: "Mlade nije briga za to"

"Ljudi koji su savjesni u životu će vjerojatno biti savjesni i u brizi oko svog spolnog zdravlja i naravno to implicira i brigu oko spolnog zdravlja svojih seksualnih partnera. Neki ljudi kategorički ne koriste kondome i to će uvijek tako biti", kaže Davor Dubravić, psiholog Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i hepatitisa.