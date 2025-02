Habijan: Hajdaš Dončić želi biti i premijer i glavni državni odvjetnik

Ministar Damir Habijan izjavio je da nema niti smije imati saznanja o tome protiv koga je DORH pokrenuo istragu kaznene odgovornosti zbog tragedije na brodu Lastovo, a odbacio je i ocjenu šefa SDP-a Siniše Hajdaša Dončića da glavni državni odvjetnik Ivan Turudić "ima na piku" tu stranku.

“Vi znate da kao ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije ne mogu i ne smijem znati što je predmet ili tko je predmet istrage”, rekao je je Habijan te naglasio kako bi to bilo suprotno Zakonu o kaznenom postupku.

Turudić o slučaju Jadrolinija: Pokrenuta je istraga protiv tri Hrvata. Neće biti uhićenja

Možda je to nekada bio drukčije, kada smo imali neke koje su se javno pozivali da znaju što se radi u izvidima, prokomentirao je pritom te ponovio kako ne zna o kome se radi. Vidjet ćemo, čekam da se Dorh možda i konkretnije izjasni, dodao je.

Šef SDP-a Hajdaš Dončić danas je ustvrdio da glavni državni odvjetnik Ivan Turudić “ima pik” na SDP-ovce prije lokalnih izbora te da je “krenuo u Rijeci, nastavio u Varaždinu, a sada ide prema Sisku”. Rekao je to komentirajući uhićenje SDP-ove zastupnice Barbare Antolić Vupore koju se sumnjiči da je nezakonito ishodila građevinsku i uporabnu dozvolu za obnovu kuće u Varaždinu.

Habijan je odbacio tu ocjenu šefa SDP-a otpovrnuvši kako Hajdaš Dončić “osim što želi biti premijer, želi biti i glavni državni odvjetnik”.

Drži da posljednje akcije Dorha i Uskoka pokazuju da nema selektivnosti, štoviše. “Do prije nekoliko dana ispadalo je, i cijelo je vrijeme narativ oporbe bio da je društvo, država, korumpirana i da su sve to zločesti i kriminalni HDZ-ovci. Sada se dogodio jedan slučaj gdje su uključeni visokopozicionirani članovi SDP-a. I naglašavam, mi ne likujemo nad time”, dodao je Habijan.

Podsjetio je pritom, među inim, na uhićenje bivše državne tajnice Josipe Rimac uoči parlamentarnih izbora 2020., kao i uhićenje bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša uoči posljednjih predsjedničkih izbora te prokomentirao kako tada “ta ista oporba i taj isti gospodin Hajdaš Dončić nije pričao o tome da je to neki tajming i da to nekome pogoduje”.

“Sada kada je došlo do provođenja istrage i uhićenja visoko pozicioniranih SDP-ovaca, e sad je to problem. Dakle, nema tajminga nego se radi o tome da samostalne institucije rade svoj posao, da nema nedodirljivih, da borba protiv korupcije, i zastupat ću to uvijek, ide od dna prema vrhu, da nema nedodirljivih i da nema stranačkog predznaka”, poručio je ministar pravosuđa.

Hajdaš Dončić: Turudić ima pik na SDP-ovce prije lokalnih izbora

Ako je netko iskoristio funkciju i visoku dužnost da bi se osobno okoristio ili dobio neku uslugu, to sigurno nije dobar primjer i za svaku je osudu, i neovisno o stranačkoj pripadnici, treba biti, sukladno Zakonu o kaznenom postupku, najstrože sankcionirano, naglasio je Habijan.

Naglašava da ni Hajdaš Dončić ne bi smio imati informacije o bilo kakvim istragama, “jedino ako on nešto zna što mi ne znamo, pa se boji”.

“E to je druga stvar. Tu zapravo dolazimo do one teze kada je SDP do prije neki dan govorio, kad je uhićen neki član HDZ-a, da se to sve znalo do vrha, da se zna tko je glava hobotnice. Onda sad možemo postaviti pitanje je li Hajdaš Dončić taj koji sve zna, je li on upoznat s kriminalnim, nezakonitim aktivnostima nekih aktera na lokalnom nivou od strane SDP-a”, prokomentirao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.