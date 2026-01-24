Hajdaš Dončić: Plenković se već oduševljavao političkom estradom, prikupljao pozivnice i autograme

Upravo zato želim spriječiti da i ova situacija završi “polovičnim rješenjem”. Zato sam u otvorenom pismu jasno, pristojno i argumentirano zatražio da predsjednik Vlade dođe pred Hrvatski sabor, najviše predstavničko tijelo građana Republike Hrvatske, podnese izvješće i omogući raspravu. Ovdje se ne radi ni o kakvim sigurnosno osjetljivim informacijama, što se vidi iz cijelokupne dosadašnje komunikacije i stavova drugih europskih čelnika kojima je odmah bilo jasno o čemu se radi pa su to i jasno komunicirali. Ako je drugačije, očekujem da to Plenkovićeva detaljna analiza i pokaže.