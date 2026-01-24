Hajdaš Dončić: Plenković se već oduševljavao političkom estradom, prikupljao pozivnice i autograme

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić regirao je na odgovor predsjednika Vlade Andreja Plenkovića na otvoreno pismo koje mu je uputio, a vezano uz Odbor za mir.
"Jako sam zadovoljan što je moje jučerašnje otvoreno pismo potaknulo Plenkovića na brzu reakciju i najavu detaljne analize međunarodno-pravnih aspekata pristupanja Hrvatske „Odboru za mir“ koji je pokrenuo predsjednik Donald Trump. Nadam se da će ta detaljna analiza doista rezultirati jasnim i argumentiranim, javnim stavom.
"Plenkovićevo ushićenje pozivnicom"
U protivnom, sve se svodi na Plenkovićevo ushićenje samom pozivnicom. To nije dobar znak, jer smo već svjedočili situacijama u kojima se premijer oduševljava političkom estradom, prikuplja pozivnice i autograme. Javnost itekako ima pravo biti zabrinuta, jer nas je upravo ova Plenkovićeva Vlada mjesecima uvjeravala u temeljite analize nabavke zrakoplova F-16, što je završilo fijaskom, izgubljenim vremenom i na kraju hitnom kupnjom polovnih aviona. Kada se odluke donose netransparentno i bez stvarne političke rasprave, cijena pogreške uvijek je visoka.
Upravo zato želim spriječiti da i ova situacija završi “polovičnim rješenjem”. Zato sam u otvorenom pismu jasno, pristojno i argumentirano zatražio da predsjednik Vlade dođe pred Hrvatski sabor, najviše predstavničko tijelo građana Republike Hrvatske, podnese izvješće i omogući raspravu. Ovdje se ne radi ni o kakvim sigurnosno osjetljivim informacijama, što se vidi iz cijelokupne dosadašnje komunikacije i stavova drugih europskih čelnika kojima je odmah bilo jasno o čemu se radi pa su to i jasno komunicirali. Ako je drugačije, očekujem da to Plenkovićeva detaljna analiza i pokaže.
U svakom slučaju, vrijeme u kojem se međunarodni poredak raspada i preslaguje, zahtijeva da sve ključne političke institucije – Vlada, predsjednik Republike i Hrvatski sabor, sa svojim cjelokupnim političkim spektrom, surađuju u donošenju odluka koje mogu dugoročno i presudno utjecati na sudbinu zemlje. Ovo je trenutak za ozbiljnost, odgovornost i suradnju, za odluke koje se donose transparentno i pred očima građana", stoji u priopćenju Siniše Hajdaša Dončića.
