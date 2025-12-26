HAK: Zbog zimskih uvjeta i vjetra ograničenja i zabrane

N1/Borna Šmer

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na pojedinim cestama u Lici i Gorskom kotaru, a zbog olujnog vjetra ograničenja su za pojedine skupine vozila u priobalju, upozoravaju iz HAK-a.

Na autocesti A6 zbog vjetra samo za osobna vozila otvorena je dionica između čvorova Delnice i Kikovica, obilazak za ostale skupine je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar

Na A7 Rupa-Križišće, zbog vjetra, između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom.

Na Jadranskoj magistrali zbog jakog vjetra između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Mogući su odroni. Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula.﻿