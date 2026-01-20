HDZ i SDP kreću u pregovore o sucima Ustavnog i čelne osobe Vrhovnog suda

Na novinarsko pitanje ima li SDP neke uvjete oko razgovora s obzirom na to da je već ranije najavio da na tom sastanku nema namjeru razgovarati o čelnoj osobi Vrhovnog suda, nego samo o sucima Ustavnog suda. Malenica je odgovorio da će sutra otvoriti sve teme, pa tako i onu o Vrhovnom sudu, ali da ne bi ulazio u detalje sastanka, naglašavajući da je cilj postići dogovor. Nije želio spekulirati ni što će sutra biti na Odboru za pravosuđe jer je "fokus na pregovorima".