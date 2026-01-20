Saborski zastupnik Dalibor Paus (Klub IDS-a, PGS-a, UNIJA KVARNERA i ISU-PIP-a) pozvao je u utorak na vraćanje u okvire Ustava pri izboru ustavnih sudaca i čelnika Vrhovnog suda.
"Vrijeme je da sve vratimo u okvire Ustava RH, sve drugo izvan tog okvira narušava osnovni princip demokracije u Hrvatskoj... Prestanimo s vratolomijama jer jedino tko će slomiti vrat su demokracija i Ustav”, poručio je Paus u slobodnom iznošenju stajališta u Hrvatskom saboru.
Govoreći o zahtjevu vladajućih da se izbor ustavnih sudaca veže za izbor čelnika Vrhovnog suda, podsjetio je kako je jedan od aktera u tim izborima i predsjednik Reublike Hrvatske.
"Ako treba nešto uvezati, onda treba uvezati sve aktere... Ako je jedan od aktera predsjednik RH onda i njega treba uvezati kao i njegov legitimitet”, smatra Paus.
Istaknuo je da su predsjednik Zoran Milanović, Možemo! i SDP zajedno na izborima osvojili 1,9 milijuna glasova, a HDZ, DP i predsjednički kandidat Dragan Primorac 1,2 milijuna glasova.
To je preko 600.000 tisuća glasova više, što da je više legitimiteta opciji koja se zalaže da to ne treba biti povezano.
Armin Hodžić (Klub zastupnika nacionalnih manjina) u slobodnom govoru osvrnuo se na odnose Hrvata i Bošnjaka, ustvrdivši da doživljavaju jednu od lošijih epizoda u svojoj povijesti.
Kaže kako ga zabrinjavaju javni nastupi u kojima se cijeli jedan narod (Bošnjaci) vrijeđa, omalovažava i gotovo zastrašuje, odnosno "retorika koja Bošnjake opisuje kao lažljivce”, a što je, tvrdi, izgovorio bivši saborski zastupnik Ante Prkačin u jednoj od najgledanijih bosanskohercegovačkih emisija.
Pogađa ga također pokušaj da se doprinos Bošnjaka u Domovinskom ratu umanji i relativizira, manipuliranjem brojkama, a što, kako je kazao, nerijetko rade i pojedini zastupnici u Hrvatskom saboru.
„Nećete preko leđa Bošnjaka graditi svoju relevantnost”, poručio je Hodžić Prkačinu i svima koji misle slično.
Istaknuo je da Bošnjaci i Hrvati stoljećima dijele prostor, kulturu, sudbinu i stvarnost te da nema stabilnosti bez međusobnog poštovanja i uvažavanja.
„Kad surađujemo, jačamo i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a kad se svađamo, otvaramo vrata onima koji ne žele ni stabilnu Bosnu i Hercegovinu ni snažnu Hrvatsku”, poručio je i naglasio da su dobri odnosi Hrvata i Bošnjaka strateški interes Republike Hrvatske.
Urša Raukar Gamulin (Klub Možemo!) čestitala je ekipi filma "Fiume o morte!" redatelja Igora Bezinovića na osvojenoj nagradi za najbolji europski dokumentarni film i pozvala Vladu da odvoji više sredstava za film, odnosno četiri do šest milijuna eura više.
"Svaki euro uložen u film vraća se u proračun šest puta, to nije trošak nego ulaganje”, naglasila je.
