HDZ kritizirao oporbu zbog Bačićevih zakona: Žele skrenuti pažnju s jedne SDP-ove afere

Time je reagirao na optužbe da je skrivao nalaz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon što je Bačić u Saboru izjavio da su dozvole za solarne elektrane izdane protuzakonito. Kolar ističe da se nalaz ministarstva nalazi u sustavu eDozvola te je dostavljen svim strankama u postupku.