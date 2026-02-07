HDZ nastavljati s napadima na Možemo: Mladima je dosta zabrana slavljenja hrvatske države

"Možemo i SDP u koaliciji "Budi normalna Hrvatska" govore o toleranciji. U praksi, zabranjuju. Postavlja se legitimno pitanje: je li problem u Marku Perkoviću Thompsonu ili u tome što je mladima u Zagrebu dosta dvostrukih kriterija, zabrana i dociranja. Dosta im je zabrana slavljenja hrvatske države, nametanja krivnje zbog Domovinskog rata i poruka da je njihovo domoljublje "nepoželjno", tvrde predstavnici oporbe.