Žele opoziv Tomaševića, evo koliko su u online peticiji dosad skupili potpisa

Budući da zagrebački gradonačelnik u Gradskoj skupštini ima stabilnu većinu koju čine zastupnici Možemo i SDP-a, scenarij u kojem bi dvije trećine Skupštine glasale za raspisivanje referenduma o opozivu nije vjerojatan. Drugi, realniji put bio bi referendum pokrenut građanskom inicijativom. No za to bi bila potrebna znatno veća mobilizacija birača nego što pokazuje trenutačna online peticija. Prema podacima o broju birača u Zagrebu, za raspisivanje referenduma trebalo bi prikupiti oko 133 tisuće potpisa. Potpisi se pritom mogu prikupljati najdulje 15 dana i to fizički, na za to predviđenim potpisnim mjestima.