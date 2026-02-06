Kapulica odgovorio Klasiću: Paradni povjesničar govori o tome pripada li Andrej Plenković HDZ-u

"Govorili ste o Tomaševićevim nemuštim odgovorima. Vidjeli smo (na SDP-ovoj) konvenciji prije par dana smo vidjeli da njima treba blesimetar da kažu tko ako ne mi, kad ako ne sad. Znači, promašili su i temu i vrijeme, vraćaju se na nešto. Čuo sam danas da, Hrvoje Klasić, čini mi se, kaže da Plenković ima veliki problem jer je na čelu stranke koju ne pripada. Pa dakle, ja u deset godina veću bedastoću nisam čuo", rekao je.