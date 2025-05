HDZ-ov Šuta: Ne želimo kažnjavati ljude koji nepropisno parkiraju kad idu na misu

"Radi se o projektu Park and ride (parkiraj i vozi se). Parkiralište će se izgraditi izvan grada, a predlažemo da to bude na prostoru Širine u Solinu, odakle bi turisti, nakon što parkiraju svoja vozila, do Splita putovali javnim prijevozom", rekao je Šuta novinarima. Time bi se omogućilo turistima koji vozilima dolaze u Split da parkiraju svoja vozila, a u Splitu bi se smanjile prometne gužve.