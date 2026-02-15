Oglas

SPORNA SNIMKA

Raukar Gamulin: Nije problem samo Dabro, nego cijeli DP, ali i brojni HDZ-ovi dužnosnici

N1 Info
15. velj. 2026. 18:40
Saborska zastupnica Možemo, Urša Raukar Gamulin, također je komentirala spornu snimku saborskog zastupnika Josipa Dabre na kojoj pjeva o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata".

"Dok Andrej Plenković i HDZ pitaju "gdje vi vidite ustaštvo?" i "kakav fašizam u Hrvatskoj?", njegov bivši ministar i čovjek koji mu u Saboru drži većinu, Josip Dabro, slavi poglavnika genocidnog ustaškog režima", napisala je Raukar Gamulin i dodala da je sramotno da takvi ljudi čine Plenkovićevu vladajuću koaliciju.

"Nije problem samo Dabro, problem je cijeli DP, ali i brojni HDZ-ovi dužnosnici, pa i ministri, koji ustaše nazivaju hrvatskom vojskom i viču Za dom spremni. Dabro je jedan u nizu onih koji su naglas rekli ono sto mnogi od njih misle", napisala je i dodala:

"Plenković, HDZ i DP sami sebe nazivaju pristojnom i normalnom Hrvatskom?!?
Ovo je sve samo ne pristojno i normalno. Njihova korupcija, pucanje iz kalasnjikova i slavljenje ustastva je sve samo ne normalno."

Teme
Josip Dabro Urša Raukar Gamulin

