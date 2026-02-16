Zoran Pusić: Ako Dabro u svom šoru veliča Pavelića i ustaštvo, zašto to objavljuje na Facebooku?

Predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić osudio je zastupnika Josipa Dabru i reakciju DP-a na njegovo veličanje ustaškog poglavnika u pjesmi, poručivši kako upozoravanje na normalizaciju ustaštva nije bavljenje prošlošću, već izraz zabrinutosti za sadašnjost i budućnost.
"Osuda i upozoravanje na 'normalizaciju' ustaštva, što kao potencijalna prijetnja postoji desetljećima, ali je zadnju godinu uzelo maha, nije 'bavljenje prošlošću' nego izraz zabrinutosti za sadašnjost i budućnost. Ne radi se tu o 'ustašama i partizanima' od prije više od 80 godina, nego o stavovima karakterističnim za početke fašizma koje ekstremno desne stranke uspješno nameću dijelu mladih ljudi kao radikalni oblik domoljublja", priopćio je Pusić.
Naime, Pusić je naveo kako je jučerašnji dan obilježila facebook objava saborskog zastupnika Domovinskog pokreta i bivšeg ministra poljoprivrede Josipa Dabre u kojoj pjeva o Paveliću kao "vođi svih Hrvata", dok je na kraju posvetio otpjevani stih neoustaške pjesme "Miloradu".
Kad su uslijedile uglavnom negativne reakcije, Dabro je poručio da će on "na svom šoru pjevati što mu se pjeva" te je dodao, kako kaže Pusić, "nesuvislu papazjaniju u kojoj je udrobio" kokardu popa Đujića, Miloradove knjige, Porfirija, Madrid, "našu staru pjesmu" i liberale koji pate.
"To su degutantne uvrede za svakog normalnog građanina Hrvatske"
"Logično je pitanje - ako Dabro 'na svom šoru' veliča Pavelića i ustaštvo, zašto to objavljuje, urbi et orbi, na facebooku? Jedino kao potvrdu da se izjavama kojih bi se iole razuman i moralan čovjek trebao sramiti, budale i otvoreni promotori fašizma ponose", ocijenio je Pusić.
Pri tome je naveo kako hrvatskoj javnosti ne treba nikakav "ključ" da je u Dabrinoj poruci "Milorad" zapravo predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac te da je upućena poruka "ozbiljna i odvratna prijetnja Srbima u Hrvatskoj".
Dodao je i kako pjevanje o Paveliću kao "vođi svih Hrvata" spada u istu kategoriju kao nesankcionirano uzvikivanje "Za dom spremni" u Hrvatskom saboru te da su to "degutantne uvrede za svakog normalnog građanina Hrvatske".
Reakcije iz DP-a da se treba baviti bitnijim temama i budućnošću, a ne prošlošću, Pusić je ocijenio kao "zabrinjavajuće pokazatelje stanja u hrvatskom društvu".
HDZ se ponaša kalkulantski
Uz to je komentirao i HDZ, ocijenivši kako se ta "dominantna stranka desnice ponaša kalkulantski, krivo procjenjujući da može 'upiti' ekstremizam i njegove glasače, a da i sama ne postane ekstremna".
"Sve je više pokazatelja da bi se ta 'mudra' politika sadašnje Vlade mogla pokazati kao kukavičluk i nespremnost da se brane temeljne vrijednosti demokratskog društva, kao neodgovornost prema budućnosti hrvatskog društva i Hrvatske kao države", ocijenio je Pusić.
