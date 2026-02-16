Zoran Pusić: Ako Dabro u svom šoru veliča Pavelića i ustaštvo, zašto to objavljuje na Facebooku?

"Osuda i upozoravanje na 'normalizaciju' ustaštva, što kao potencijalna prijetnja postoji desetljećima, ali je zadnju godinu uzelo maha, nije 'bavljenje prošlošću' nego izraz zabrinutosti za sadašnjost i budućnost. Ne radi se tu o 'ustašama i partizanima' od prije više od 80 godina, nego o stavovima karakterističnim za početke fašizma koje ekstremno desne stranke uspješno nameću dijelu mladih ljudi kao radikalni oblik domoljublja", priopćio je Pusić.