HGK se izjasnio o novom Zakonu o prostornom uređenju

U priopćenju također navode i da se prostor više ne planira prema individualnoj volji, već prema pravilima koja štite javni interes. Javni interes se očituje, kad je gospodarski sektor u pitanju, u odgovornom i sustavnom prostornom planiranju. Takvo integralno planiranje, putem digitalne platforme, značajno skraćuje vrijeme pripreme projekata te stvara temelje za moderniji i učinkovitiji razvoj prostora.