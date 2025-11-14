zakon o gradnji
Ahmetović: Ne mogu vjerovati što sve HDZ-ovci mogu izgovorit. To ne bi ni pas s maslom pojeo
Gošća naše Nataše Božić u N1 studiju uživo bila je Mirela Ahmetović, potpredsjednica i saborska zastupnica SDP-a. Razgovarali su o Branku Bačiću i prijedlogu zakona o prostornom uređenju i gradnji.
Mirela Ahmetović kaže da HDZ izvrće tezu oko zakona o prostornom uređenju, a posebno je istaknula ulogu ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
"Moram priznati da dolazim vidno uznemirena sa sjednice Odbora, ne mogu vjerovati što sve HDZ-ovci, pogotovo načelnici i gradonačelnici koji zastupaju građane, mogu izgovoriti. Kako se u narodu kaže 'to ne bi ni pas s maslom pojeo'. Događa se klasična zamjena teza od strane HDZ-a, odnosno Branka Bačića. On ističe kako ovim prijedlogom zakona štiti prostor i potiče zakonito izdavanje građevinskih dozvola", započela je.
Smatra da je to indikativno za širi problem korupcije.
"Dakle, izravno optužuje ljude koji rade na izdavanju građevinskih dozvola da ih izdaju nezakonito. Zašto? Je li u pozadini možda korupcija? Podmićivanje, neznanje? Onda imamo velikih problema. Po Bačiću imamo kriminalce na vratima najveće platforme mafijašenja u državi, a to su prostorni planovi."
Ahmetović tvrdi da je prijedlog zakona i ne baš skrivena poruka određenim javnim dužnosnicima koji pokušavaju raditi za građane.
"Što sad Bačić pokušava s ovim zakonima? Tamo gdje su gradonačelnici i načelnici moralne osobe koje štite interes građana i u prostornom planiranju imaju branu te ne dozvoljavaju da iz interesa kojekakvih moćnika niču kojekakve građevine koje nisu u interesu građana, upravo njima Bačić šalje poruku: 'nećete milom, onda ćete silom'. Ja pozivam građane da se dignu protiv ovakvog plana otimačine."
Pritom citira i koje bi sve pravne povelje i norme kršio novi zakon.
"Krši se Ustav i Europska povelja o lokalnoj samoupravi jer država i županija mogu ukinuti građevinsko područje na kojem ne samo da je planirana javna infrastruktura nego je već i izgrađena. Bez objašnjenja, jer im se prohtjelo. Pokušava se i getoizirati ljude pod krinkom priuštivog stanovanja, jer stanove po priuštivom stanovanju kupuju oni koji nemaju novaca da bi kupili stanove na tržištu. A omogućuje se bogaćenje onih koji imaju. Izgradnja stanova po priuštivom stanovanju omogućuje se, recimo, na šumskom ili poljoprivrednom području. Ti stanovi se guraju izvan dobrih, urbaniziranih područja. Mi u Omišlju smo tu situaciju okrenuli, u centru Njivica gradimo stanove po priuštivom stanovanju. Vrijeme je da kažemo da smo svi u društvu jednaki", započinje Ahmetović.
"Nadalje, tzv. urbana komasacija koju provodi HDZ jednaka je jugoslavenskoj nacionalizaciji. S tim da se u slučaju ove potonje nacionalizirala privatna imovina u korist države. Ovdje HDZ pod krinkom urbane komasacije de facto otima građanima RH njihovo privatno vlasništvo u korist druge privatne osobe. Oni koji imaju dovoljno novaca da kupe 51 posto zemljišnih čestica na jednom području mogu ostali dio koji drže građani izvlastiti i ostvariti svoj projekt. Jer, Bačić kaže da je u interesu da se zemljište okrupnjava, pa makar to bio interes nekog moćnika.
Nadalje, centralizacija odlučivanja, i to kako? Da si Ministarstvo uzima za pravo izdati građevinsku dozvolu ako mu se sviđa neki investitor, odnosno: ako je blizak HDZ-u, a istovremeno jedinica lokalne samouprave ne donese urbanistički plan kojim štiti prostor i određuje uvjete gradnje na tom prostoru u roku od dvije godine. Koja to jedinica lokalne samouprave danas može jamčiti da će donijeti urbanistički plan u roku od dvije godine, ako za donošenje tog plana trebate proći cijeli proceduru...", kaže Ahmetović.
