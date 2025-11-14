"Krši se Ustav i Europska povelja o lokalnoj samoupravi jer država i županija mogu ukinuti građevinsko područje na kojem ne samo da je planirana javna infrastruktura nego je već i izgrađena. Bez objašnjenja, jer im se prohtjelo. Pokušava se i getoizirati ljude pod krinkom priuštivog stanovanja, jer stanove po priuštivom stanovanju kupuju oni koji nemaju novaca da bi kupili stanove na tržištu. A omogućuje se bogaćenje onih koji imaju. Izgradnja stanova po priuštivom stanovanju omogućuje se, recimo, na šumskom ili poljoprivrednom području. Ti stanovi se guraju izvan dobrih, urbaniziranih područja. Mi u Omišlju smo tu situaciju okrenuli, u centru Njivica gradimo stanove po priuštivom stanovanju. Vrijeme je da kažemo da smo svi u društvu jednaki", započinje Ahmetović.