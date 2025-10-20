Luka Burilović još četiri godine na čelu HGK-a

Luka Burilović najavio je da će HGK nastaviti s ključnim točkama u jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, boreći se za interese hrvatskih poduzetnika. Nastavit će raditi na otvaranju novih tržišta te pozicionirati tu instituciju oko važnih i strateških tema. To su, naveo je, održivost, zelena tranzicija, digitalizacija, internacionalizacija poslovanja, radna mjesta, održivost poslova, sigurnost i kontrola hrane i sl.