HLK o slučaju ravnateljice karlovačke bolnice: "Netočno je da širimo svoje ovlasti"

"Netočno je da HLK u disciplinskim postupcima ulazi u zakonitost odluka iz sfere radnih odnosa bilo kojeg ravnatelja zdravstvenih ustanova. Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju u konkretnom je slučaju čak i izrijekom otklonilo svoju nadležnost za sva pitanja iz područja radnog prava, već je svoje odlučivanje svelo na ovlasti koje su propisane Statutom”, priopćili su.