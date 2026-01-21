Oglas

HUBOL

Pokrenut disciplinski postupak protiv ravnateljice karlovačke bolnice: "Otišlo više od 20 specijalista"

author
Hina
|
21. sij. 2026. 12:41
6.1.2024.,Karlovac - Opca bolnica Karlovac.Photo: Jurica Galoic/PIXSELL Photo: Jurica Galoic/PIXSELL
Jurica Galoic/PIXSELL

Povjerenstvo HLK-e za medicinsku etiku i deontologiju donijelo je pozitivno mišljenje o zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka protiv ravnateljice Opće bolnice Karlovac Ivane Kovačić u dva odvojena slučaja, izvijestila je Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) u srijedu.

Oglas

Zahtjev za pokretanje postupka podnijeli su liječnici specijalisti zaposleni u bolnici, optuživši ravnateljicu Ivanu Kovačić za neetično i nekolegijalno ponašanje.

Povjerenstvo Hrvatske liječničke komore (HLK) utvrdilo je osnovanu sumnju da je ravnateljica prekršila članak 1. stavak 5. te članak 9. stavke 1. i 13. Kodeksa medicinske etike i deontologije, koji liječnike obvezuju na čuvanje ugleda i dostojanstva profesije te na častan i kolegijalan odnos prema kolegama, navodi se u piopćenju.

Disciplinski postupak provodi Časni sud Komore.

Slučajevi mobinga i prisile

iz HUBOL-a navode da su slučajevi mobinga i prisile prema liječnicima tijekom 2025. godine razotkrili ozbiljne probleme u upravljanju karlovačkom bolnicom.

"Tek nakon što je HUBOL u srpnju prošle godine ukazao na problem i zatražio nadzor Zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva, Upravno vijeće bolnice riješilo je povrede radnog prava uzrokovane odlukama ravnateljice".

Udruga ističe da situacija u bolnici ostaje zabrinjavajuća. "U posljednje dvije godine bolnicu je napustilo više od 20 specijalista, a odlasci iz bolnice se nastavljaju i dalje", stoji u priopćenju.

Devetero liječnika prijavilo je ravnateljicu bolničkom povjereniku za zaštitu dostojanstva radnika zbog zlostavljanja, četvero ju je prijavilo Časnom sudu Komore, a dvoje liječnika zbog mobinga potražilo je sudsku zaštitu. 

"Važan korak"

"HUBOL smatra da je pokretanje disciplinskog postupka važan korak u zaštiti dostojanstva liječništva kao i u rasvjetljavanju profesionalne i etičke odgovornosti ravnateljice karlovačke bolnice", naglasili su. 

HUBOL je još prošlog srpnja zatražio izvanredni nadzor Ministarstva zdravstva nad upravljanjem Opće bolnice Karlovac, upozorivši na narušene profesionalne odnose, kršenja radnih prava liječnika i propuste u skrbi za hematološke pacijente. Udruga je isticala da ravnateljica Kovačić nekolegijalno komunicira s osobljem, prijeti, suspendira bez osnove i ignorira mišljenja unutarnjeg nadzora. 

PROČITAJTE VIŠE

Teme
HUBOL Ivana Kovačić Opća bolnica Karlovac hrvatska liječnička komora

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ