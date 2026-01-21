Pokrenut disciplinski postupak protiv ravnateljice karlovačke bolnice: "Otišlo više od 20 specijalista"

Povjerenstvo Hrvatske liječničke komore (HLK) utvrdilo je osnovanu sumnju da je ravnateljica prekršila članak 1. stavak 5. te članak 9. stavke 1. i 13. Kodeksa medicinske etike i deontologije, koji liječnike obvezuju na čuvanje ugleda i dostojanstva profesije te na častan i kolegijalan odnos prema kolegama, navodi se u piopćenju.