Hoće li dodatak biti oduzet umirovljenicima koji su pod ovrhom?

Izvor: Shutterstock

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) izvijestio je da u petak, 14. listopada počinje isplata jednokratnoga novčanog primanja korisnicima mirovine zbog ublažavanja posljedica porasta cijena.

Jedno od čestih pitanja čitatelja koje smo dobili jest i hoće li umirovljenicima koji su pod ovrhom biti oduzet energetski dodatak.

Odgovor je jasan i nedvosmislen – dodaci čija isplata kreće sutra bit će izuzeti od svake ovrhe, ako je netko od umirovljenika pod ovrhom.

Za isplatu dodatka osigurano je 426.949.300 kuna iz državnog proračuna, a jednokratno novčano primanje dobit će 631.202 korisnika mirovine ostvarene u Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Hrvatskoj.

Za 80.417 korisnika mirovine koji primaju mirovinu do 1.850 kuna isplatit će se 1.200 kuna jednokratno, za što je osigurano 96.500.400 kuna, za 114.395 korisnika mirovine koji primaju mirovinu od 1.850,01 do 2.350,00 kuna isplatit će se 900 kuna jednokratno, za što je osigurano 102.955.500 kuna.

Za 264.687 korisnika mirovine koji primaju mirovinu od 2.350,01 do 3.350,00 kuna isplatit će se 600 kuna jednokratno, a osigurano je za to 158.812.200 kuna, a za 171.703 korisnika s mirovinom od 3.350,01 do 4.360,00 kuna jednokratno će se isplatiti 400 kuna, i za to je osigurano 68.681.200 kuna iz državnog proračuna.

Korisnicima mirovine s tzv. inozemnim elementom (korisnici koji uz hrvatsku mirovinu primaju i dio mirovine iz inozemstva te koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu), jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u prosincu 2022.

