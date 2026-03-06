Oglas

Hoće li Hrvatska prekinuti diplomatske odnose s Iranom? MVEP odgovorio na naš upit

N1 Info
06. ožu. 2026. 16:20
Izraelski veleposlanik pozvao je Hrvatsku da u potpunosti prekine diplomatske odnose s Iranom. Iz MVEP-a su nam odgovorili hoće li to učiniti.

Izraelski veleposlanik Gary Koren pozvao je Hrvatsku da prekine diplomatske odnose s Teheranom i provede sigurnosnu provjeru osoblja iranskog veleposlanstva u Zagrebu jer bi među njima moglo biti 'špijuna' Revolucionarne garde koja se u EU-u smatra terorističkom organizacijom.

Također je odbacio kritike da je njegov poziv na sigurnosnu provjeru iranskog veleposlanstva i prekid diplomatskih odnosa Zagreba i Teherana miješanje u suverene odluke Hrvatske.

Odgovor MVEPA-a

"Republika Hrvatska u ovom trenutku ne razmatra prekid diplomatskih odnosa s Iranom, unatoč jasnoj osudi Republike Hrvatske napada Irana na susjedne države, te nastavlja pozivati na deeskalaciju kako se sukob ne bi dalje proširio", odgovorili su na naš upit.

