Hoće li Hrvatska prekinuti diplomatske odnose s Iranom? MVEP odgovorio na naš upit

Izraelski veleposlanik pozvao je Hrvatsku da u potpunosti prekine diplomatske odnose s Iranom. Iz MVEP-a su nam odgovorili hoće li to učiniti.
Izraelski veleposlanik Gary Koren pozvao je Hrvatsku da prekine diplomatske odnose s Teheranom i provede sigurnosnu provjeru osoblja iranskog veleposlanstva u Zagrebu jer bi među njima moglo biti 'špijuna' Revolucionarne garde koja se u EU-u smatra terorističkom organizacijom.
Također je odbacio kritike da je njegov poziv na sigurnosnu provjeru iranskog veleposlanstva i prekid diplomatskih odnosa Zagreba i Teherana miješanje u suverene odluke Hrvatske.
Odgovor MVEPA-a
"Republika Hrvatska u ovom trenutku ne razmatra prekid diplomatskih odnosa s Iranom, unatoč jasnoj osudi Republike Hrvatske napada Irana na susjedne države, te nastavlja pozivati na deeskalaciju kako se sukob ne bi dalje proširio", odgovorili su na naš upit.
Tijek događaja pratimo OVDJE.
