PONUDA NA STOLU
Hoće li uspjeti najnovija namjera umirovljeničkih stranaka i udruga? "Ako se dogovorimo..."
Na domaćoj političkoj sceni desetak je umirovljeničkih političkih stranaka, različito aktivnih. Od njih je samo jedna parlamentarna - Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) i to s jednim zastupnikom, Veselkom Gabričevićem, koji je, doduše, u Sabor izabran s liste HDZ-a.
Na sceni djeluje i niz umirovljeničkih udruga, od kojih je najpoznatija Matica umirovljenika Hrvatske (MUH), a aktivan je i Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH).
Sve to ne čudi budući da je Hrvatska 'umirovljenička' zemlja. Više ih je od 1,2 milijuna, što je skoro trećina ukupnog stanovništva. Potencijal i birački bazen dovoljno su veliki da umirovljenici budu važna politička, ali i društvena snaga.
Čudi, međutim, što i tako brojna 'vojska' na političkom bojištu nije značajnije prisutna. HSU-u, osnovanom 1996. godine, trebalo je sedam godina da postane parlamentarnom strankom. Na izborima 2003. samostalno je osvojila tri zastupnička mandata, a 2011. kao dio tadašnje pobjedničke Kukuriku koalicije, čak četiri mandata. U ostalim su sazivima bili prisutni samo s jednim zastupnikom. Osim toga, proteklih je godina između umirovljeničkih stranaka vladalo zaoštreno suparništvo, a nije ga manjkalo ni u odnosu većine umirovljeničkih stranaka spram Matice i Sindikata umirovljenika.
Je li tomu došao kraj?
Novi pokušaj okupljanja
Prije nekoliko dana, Milivoj Špika, predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno (BUZ) kazao nam je uzgred da je u tijeku inicijativa za okupljanjem umirovljeničkih udruga i političkih stranaka, potekla od Sindikata umirovljenika Hrvatske.
"Imali smo jedan neformalni sastanak, a pred 1. listopada, kada je Međunarodni dan starijih osoba, trebali bi održati i prvi službeni sastanak. Ako se dogovorimo oko okupljanja, a vjerujem da hoćemo, onda ćemo se vrlo lako dogovoriti i oko određenih aktivnosti pa i onih prema Vladi", rekao je Špika.
Špika je o ovoj inicijativi objavio i poduži tekst na stranicama BUZ-a, podsjetivši na sličnu inicijativu od prije petnaest godina.
"Godine 2010. na formalnu inicijativu MUH-a, pokrenuto je okupljanje umirovljeničkih udruga i stranaka. Rezultat je bio potpisivanje sporazuma o suradnji Blok 'Umirovljenici zajedno' koji su potpisali MUH, SUH i sedam umirovljeničkih stranaka. (…) Sada, 15 godina nakon prvog pokušaja okupljanja umirovljeničkih organizacija, ponovno se otvara inicijativa, ovaj put na formalni poticaj SUH-a i njegove nove predsjednice Višnje Stanišić", napisao je Špika u tom tekstu dajući u ime BUZ-a punu podršku inicijativi, bez obzira radilo se na koncu o programskoj ili političkoj suradnji.
"Ideja je da se programski usuglasimo"
Da se o suradnji razgovara i pregovara, potvrdila nam je i predsjednica Sindikata umirovljenika Višnja Stanišić.
"Inicijativa je potekla od mene. Došla sam kao nova (za predsjednicu SUH-a izabrana je početkom lipnja, nap.a.) pa sam s obzirom na brojne upite umirovljenika koje sam čula o tome zašto su umirovljenici razjedinjeni, odlučila pokušati s ovom inicijativom", ističe.
Dosad je, kaže, održan jedan preliminarni sastanak.
"Uskoro će biti održan i prvi formalni sastanak pa ćemo vidjeti možemo li zajedno ili ne. Zasad je još sve 'u zraku', ali ponuda je na stolu. Ideja je da se programski usuglasimo oko točaka koje su nam svima bitne pa da na tome radimo", kazala je predsjednica SUH-a.
