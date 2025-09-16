Računi za struju i plin bit će devet eura veći, to je devet litara mlijeka. "Jako puno za one s malim mirovinama"

"Ništa se nije dogodilo od dolaska Plenkovića na čelo Vlade prije deset godina, kada je prosječna mirovina bila 350 eure, do sada kada je 690 eura. Kupovna moć umirovljenika nije se promijenila i s ovih 690 eura ne možete kupiti išta više nego što ste prije deset godina mogli s onih 390 eura. Radi se o nominalnom, a ne o realnom rastu. Za dvije godine prosječna plaća bit će preko 1.700 eura, što znači da će prosječna mirovina od 800 eura i daje imati udio od 40 posto u prosječnoj plaći", kazao je Špika.