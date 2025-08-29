Hoće li zaživjeti nacionalna mreža bankomata? Evo što su nam rekli u HNB-u

"Tijekom ljetnih mjeseci, kada znatno raste broj domaćih i stranih korisnika gotovinskih usluga, dolazi do privremenog povećanja broja aktivnih bankomata, uključujući i one koji se postavljaju samo sezonski. Ova praksa posebno je izražena kod neovisnih pružatelja bankomatskih usluga, koji upravljaju samostalnim mrežama bankomata (izvan vlasništva banaka). Oni često postavljaju privremene bankomate na lokacijama s visokim prometom turista, poput obalnih gradova, otoka, marina, kampova i turističkih naselja, gdje su potrebe za gotovim novcem značajno veće tijekom ljeta. Po završetku sezone, velik broj tih bankomata se demontira, što dovodi do vidljive fluktuacije ukupnog broja bankomata na godišnjoj razini. Ova sezonska dinamika ne odražava nužno dugoročne trendove u dostupnosti bankomatske mreže, ali jest važan element u analizi stvarne dostupnosti gotovine u različitim dijelovima zemlje tijekom godine", kažu u HNB-u.