Holy: SDP je bio uvjeren da je u Rijeci mogao kandidirati Mickey Mousea i dobiti izbore

Mirela Holy komentirala je rezultat SDP-a na lokalnim izborima: "Zaključak građana je da je SDP loše prošao na izborima, kažnjeni su zbog svog kalkulantstva, pretjerane samouvjerenosti koja se pokazala u Rijeci, tamo su napravili nešto što se nije smjelo dogoditi. Bez obzira na to kakav je Marko Filipović, ne režete glavu svom gradonačelniku dva mjeseca prije lokalnih izbora. Zabili su mu nož u leđa i to je došlo od njegove zamjenice. Ovo je bio dobar trenutak za Rinčić i da nije došlo do apsurdnog raskola u SDP-u, Rinčić vjerojatno ne bi dobila izbore. Rinčić nije krenula u dobrom pravcu, rekla je da nema ideologije, a politika je ideologija, to su određeni stavovi, uvjerenja. Počela je kalkulirati kako bi dobila većinu u Gradskoj skupštini, pridobiti Most i Možemo, a to u dugoročnom smislu neće imati budućnost, posebno u Rijeci koja je progresivnijih uvjerenja."