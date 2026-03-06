Hrebak o većini: Imamo dovoljno podrške da se zamijene i Dabro i HSLS

"Nama u HSLS-u nikada nije bio cilj rušiti Vladu. Tražili smo da se vladajuća većina vrati na početne postavke, a ne ono što je bilo rečeno u poznatoj pjesmi Dabre. Predložili smo da se presložimo i da se pokušamo ponovno vratiti na isti program Vlade RH. Rekli smo ako to neće biti moguće da nas građani preslože. Kada smo vidjeli da je došlo do konstelacije nove vladajuće većine, pojačane s novim članovima koji su bliži centrističkim opcijama, HSLS na to gleda drugačije. Vidljivo je da se vladajuća većina presložila i da taj proces traje i dalje. Josip Dabro više nije bitan da sudjeluju u procesima vladajuće većine, a niti narušava program Vlade RH", rekao je Dario Hrebak.