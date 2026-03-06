"Spremni smo platiti cijenu"
Hrebak o većini: Imamo dovoljno podrške da se zamijene i Dabro i HSLS
Nakon što se Dario Zurovec i službeno pridružio vladajućoj većini te postao 78. ruka u Hrvatskom saboru, medijima se obratio HSLS-ov Dario Hrebak.
"Josip Dabro više nije bitan"
"Nama u HSLS-u nikada nije bio cilj rušiti Vladu. Tražili smo da se vladajuća većina vrati na početne postavke, a ne ono što je bilo rečeno u poznatoj pjesmi Dabre. Predložili smo da se presložimo i da se pokušamo ponovno vratiti na isti program Vlade RH. Rekli smo ako to neće biti moguće da nas građani preslože. Kada smo vidjeli da je došlo do konstelacije nove vladajuće većine, pojačane s novim članovima koji su bliži centrističkim opcijama, HSLS na to gleda drugačije. Vidljivo je da se vladajuća većina presložila i da taj proces traje i dalje. Josip Dabro više nije bitan da sudjeluju u procesima vladajuće većine, a niti narušava program Vlade RH", rekao je Dario Hrebak.
"Spremni smo platiti cijenu"
"Ako je to stvar principa zbog kojeg mi moramo platiti cijenu da više nećemo biti dio vladajuće većine, taj smo princip spremni platiti. To je poruka svima koji ne žele sudjelovati na postavkama Vlade RH, da takvih više neće biti i to je za nas zadovoljavajuće. Ne bi bilo u redu od nas da u ovom trenutku idemo na izvanredne izbore", dodao je.
Hrebak je istaknuo da će HSLS još neke stvari raspraviti: "S ovim preslagivanjem svi partneri će biti ravnopravni i možemo se vratiti programu Vlade RH."
Dodaje da će HSLS održati za vikend tijela stranke: "Za nas je važno da Dabro nije bitan kao dio vladajuće većine. Imamo dovoljno podrške da se zamijene i Dabro i HSLS."
Hrebak je ponovio da Plenkoviću nije dao ultimatum i da je HSLS djelomično ispunio svoj cilj: "Nas veže jedna dobra suradnja s HDZ-om nakon 10 godina."
Dodao je da postoje još "neki" koji su spremni priključiti se vladajućoj većini.
